Autora de «Prozac Nation», Elizabeth Wurtzel, falleció a los 52 años

La reconocida autora del libro «Prozac Nation», Elizabeth Wurtzel, falleció en Manhattan a los 52 años víctima de un cáncer de mama, según publicó abc

Por Redacción Miami Diario

La célebre autora logró abrir el diálogo cultural y social sobre la depresión clínica

En su libro, Wurtzel narra con extrema crudeza el curso vital de una joven judía neoyorquina sometida desde la preadolescencia a una demoledora depresión de las denominadas atípicas. Con la vida deshecha, tras un intento de suicidio, los médicos que la atienden empiezan a administrarle un psicofármaco que se estaba ensayando en 1988: el hidrocloruro de fluoxetina, comercializado con el nombre de Prozac.

A sus 26 años, fue publicado. Ello fue en el año 1994. «Prozac Nation» fue un gran éxito comercial. En 2001 el libro fue llevado al cine con Christina Ricci como protagonista.

Elizabeth Wurtzel, whose 1994 memoir “Prozac Nation” won praise for opening a dialogue about clinical depression, died on Tuesday in Manhattan. She was 52. https://t.co/jboU7Itg4h — The New York Times (@nytimes) January 7, 2020

Wurtzel también publicó «Bitch: In Praise of Difficult Women» (1998), «More, Now, Again: A Memoir of Addiction» (2001) y «The Secret of Life: Commonsense Advice for Uncommon Women» (2004) y «Creatocracy: How the Constitution Invented Hollywood» (2015).

Con información de: abc

