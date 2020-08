El líder de un grupo de activistas de Seattle dijo que varios miembros fueron “secuestrados” y arrestados por error en Kenosha, Wisconsin, esta semana mientras estaban en la ciudad para alimentar a los manifestantes.

La policía de Kenosha dijo que nueve personas que viajaban en una minivan, un camión de pan y un autobús escolar habían sido detenidas por la policía bajo sospecha de conducta desordenada, reportó Fox News.

Riot Kitchen, una organización sin fines de lucro con sede en Seattle, publicó un videoclip en las redes sociales que parece mostrar a los agentes de la ley saliendo de vehículos sin marcar con sus armas apuntando a la minivan.

Los agentes parecen romper la ventana del pasajero delantero y arrastrar a la gente al interior. En un tuit, el grupo dijo que sus miembros fueron “secuestrados por los federales en camionetas sin identificación”.

“Actualmente estamos tratando de encontrar a nuestros amigos que estaban allí solo para alimentar a la gente”, decía el tweet.

Riot Kitchen HQ just learned that our bus crew was arrested in broad daylight in #Kenosha today – kidnapped by feds in unmarked vans.

We are currently trying to find our friends who were just there to feed people.

Please share and donate for bail via Venmo riotkitchen206 pic.twitter.com/o2TDbohvFl

— riotkitchen206 (@riotkitchen206) August 27, 2020