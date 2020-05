Becky Lynch, campeona de la WWE, anuncia que está embarazada y renuncia al título

Becky Lynch, campeona Femenina de WWE Raw, anunció que está embarazada y que renunciará a su título el lunes, según difundió edition.cnn

Lynch, cuyo verdadero nombre es Rebecca Quin, es la campeona femenina de Raw más antigua en la historia de la WWE.

Durante el Raw, un programa semanal de lucha libre, Lynch hizo el emotivo anuncio. Dijo que renunciaría al título y se alejaría del ring. «Ve y sé una guerrera, porque voy a ser una madre», dijo Lynch a Asuka, quien se convirtió en la nueva campeona.

Un dato a considerar es que la luchadora de 33 años se burló de los fanáticos el domingo tras su anuncio sobre su ausencia en el ring. «No estoy herida», tuiteó. «No he estado hablando mucho últimamente. Así que #Raw no puede venir tan pronto».

Lynch está comprometida con su compañero luchador, Seth Rollins, y este será el primer bebé de la pareja.

En una exclusiva para la revista People, Lynch confirmó que su nueva incorporación a su familia está prevista para diciembre. «Siempre he querido hijos», señaló Lynch a People. «Estaba tan centrada en mi carrera que se convirtió en una de esas cosas por las que llegué a preguntarte si sería para mí»

"You go and be a warrior, 'cause I'm gonna go be a mother."

An incredibly emotional moment between @BeckyLynchWWE and the NEW #WWERaw #WomensChampion @WWEAsuka. 😭😭😭 pic.twitter.com/IU3BRXDBZD

— WWE (@WWE) May 12, 2020