El ex vicepresidente Joe Biden reaccionó el jueves a los comentarios que comparaban las comunidades afroamericana y latina.

Durante una entrevista que se transmitió en la convención de la Asociación Nacional de Periodistas Negros y la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, Lulu García-Navarro del NPR presionó al nominado demócrata para que se “comprometa de nuevo” con Cuba como presidente, algo que sugirió que tendría un impacto en los votantes cubano-americanos de Florida.

“Sí, sí”, respondió Biden. “Y por cierto, lo que la mayoría de la gente desconoce, a diferencia de la comunidad afroamericana, con notables excepciones, la comunidad latina es una comunidad increíblemente diversa con actitudes increíblemente diferentes sobre cosas diferentes” agregó el candidato demócrata.

Explicó: “Si vas a Florida, encuentras una actitud muy diferente sobre la inmigración en ciertos lugares que cuando estás en Arizona, así que es una comunidad muy diversa”.

El grupo de campaña de Trump contraatacó a su rival , tuiteando “Uhh… ¿Joe Biden acaba de decir que los negros son todos iguales?”

Y enseguida los críticos se apilaron sobre el ex vicepresidente.

Biden desató la controversia en los medios sociales el miércoles después de que un clip de la entrevista mostrara un intercambio tenso con el corresponsal de CBS News, Errol Barnett, sobre si el ex vicepresidente se ha hecho un examen cognitivo.

“No, no me he hecho un examen. ¿Por qué demonios iba a hacer un examen? Vamos, hombre. Es como decir que, antes de entrar en este programa, te haces un test donde tomas cocaína o no. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Eres un drogadicto?” Biden le dijo a Barnett, que es negro.

Luego golpeó al Presidente Trump, quien previamente se jactaba de cómo había pasado un examen cognitivo.

“Si no puede entender la diferencia entre un elefante y un león, no sé de qué diablos está hablando”, Biden bromeó sobre el presidente.

El Presidente Trump golpeó a Biden por sus comentarios, diciendo que su rival demócrata “despreció e insultó totalmente a la comunidad negra”.

Fuente: Fox News

