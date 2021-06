Drew Smyly realizó una buena salida este domingo y contó con ofensiva guiada por Austin Riley, le dio la victoria a los Bravos de Atlanta 6-4 ante los Marlins en el tercer encuentro de la serie.

A pesar del revés, los Marlins terminaron la semana y esta serie a con números favorables ante los Bravos 2-1 y acumularon marca de 4-2 en su estadía de seis partidos en casa para recuperarse de la desastrosa gira (1-8) que realizaron por Boston, Toronto y Pittsburgh.

Los Bravos tuvieron un inicio de juego agresivo al anotar tres carreras en la primera entrada ante el abridor de los Marlins Pablo López y una rayita más en el tercero.

El derecho venezolano López, quien laboró en ocho capítulos el martes contra los Rockies de Colorado, duró solo tres entradas y empató su apertura más corta de su carrera en las Mayores.

Los Marlins amenazaron en la parte baja de la tercera pero Smyle pudo dominar la entrada.

John Curtis relevó a López y pudo mantenerlos maniatados en la cuarta entrada, pero en la quinta regaló pasaportes consecutivos a Riley y Adrianza con imparable al izquierdo de Kevan Smith que le sumó la quinta carrera a los Bravos.

Miami redujo la diferencia en la quinta anotando dos, per los Bravos no cedieron y pisaron la goma de nuevo en la sexta por jonrón al jardin derecho de Ender Inciarte ante el relevista zurdo Ross Detwiler.

Inciarte había entrado para sustituir a Ronald Acuña, quien tuvo que salir del encuentro luego que hizo un swing grande y pareció resentirse del pectoral derecho. Tras ser revisado por los trainers, el venezolano decidieron retirarlo del juego, pero esperan que para el martes se encuentre totalmente recuperado.

Snitker said he doesn't think Acuña's pectoral tightness will be a lingering issue, said RAJ wanted to keep playing but they didn't want to push it. Snitker indicated he expects he'll be back in lineup Tuesday after getting treatment on the off day Monday.

— David O'Brien (@DOBrienATL) June 13, 2021