Después de intentar introducir ilegalmente desde China casi 1.000 plantas suculentas y cactus, entre las que que se incluían especies en peligro de extinción, una mujer de Auckland (Nueva Zelanda) fue condenada esta semana a 12 meses de supervisión intensiva y 100 horas de trabajo comunitario, reportó rt

La mujer responde al nombre de Wenqing Li y tiene 38 años. Se pudo conocer que se dedica a comerciar con ese tipo de plantas en la plataforma TradeMe, se ató al cuerpo medias que contenían 947 suculentas y cactus por valor de más de 10.000 dólares neozelandeses (7.194 dólares estadounidenses) e intentó pasarlas de contrabando a Nueva Zelanda en marzo de 2019.

A su llegada al aeropuerto internacional de Auckland, Li llamó la atención de un perro detector e intentó deshacerse de las plantas en un aseo, pero tras una búsqueda, las autotridades descubrieron una gran cantidad de material vegetal en los baños, incluidas tres medias llenas de suculentas y cactus en un cubo de basura.

