Un juez de California condenó el viernes a muerte a un hombre apodado el “Destripador de Hollywood” por el asesinato de dos mujeres y por allanamiento de morada a principios de la década de 2000, una de las cuales se estaba preparando para tener una cita con el actor Ashton Kutcher.

El juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, Larry Paul Fidler, dictó la sentencia a Michael Thomas Gargiulo, un exmanitas de 45 años, reparador de aire acondicionado y aspirante a actor, que también fue apodado el “Asesino del chico de al lado” y el “Asesino de enfriadores “por los medios de comunicación.

Los abogados de Gargiulo no respondieron de inmediato las llamadas a Reuters el sábado. Pero Gargiulo mantuvo su inocencia durante todo el juicio.

Habló brevemente con el tribunal antes de su sentencia y se quejó de que sus abogados deberían haberlo dejado testificar, informaron medios como Los Angeles Times.

“Voy a ir al corredor de la muerte injusta e injustamente”, informaron el Times y otros medios.

Pero el juez Fidler respondió a la corte durante la sentencia televisada que “dondequiera que fuera el señor Gargiulo, lo seguía la muerte y la destrucción”.

Gargiulo fue declarado culpable en 2001 del asesinato de Ashley Ellerin, de 22 años, una estudiante de diseño de moda, que fue asesinada en su casa de Hollywood mientras se preparaba para salir con Kutcher.

Kutcher, la ex estrella de los programas de televisión “Two and a Half Men” y “That ’70s Show”, testificó en el juicio de 2019 que llegó tarde a la cita y que Ellerin no abrió la puerta.

También le dijo a la corte que cuando miró por la ventana vio manchas de sangre pero pensó que era vino tinto derramado en el piso.

Gargiulo también fue condenado por el asesinato a puñaladas de Maria Bruno, de 32 años, vecina de Gargiulo en El Monte, California en 2005. Fue capturado en 2008 cuando otra víctima, Michelle Murphy, entonces de 26 años, lo rechazó y sobrevivió al ataque en ella. Santa Mónica, casa de California, mostró el juicio judicial.

Gargiulo fue declarado culpable de intento de asesinato en el caso de Murphy y también es acusado por un caso de homicidio en Illinois.