Pese a haber sido inoculado con la vacuna contra el COVID-19, el congresista Adriano Espaillat informó que dio positivo a la prueba del COVID-19 y que se encuentra en cuarentena.

Espaillat se convirtió en el primer congresista inoculado con las dos dosis sugeridas por los médicos y luego dio positivo al coronavirus.

Espaillat había recibido la última dosis de la vacuna contra el COVID-19 la semana pasada. Participó en la sesión donde se abordó el tema del juicio político contra el presidente Donal Trump, pero nunca dejó de seguir el protocolo de bioseguridad correspondiente.

Siempre hizo uso de la mascarilla y mantuvo la distancia social establecida por los CDC. El anuncio sobre su contagio fue dado a conocer por el propio legislador dominico-americano, e inmediatamente los dominicanos en Miami y otros puntos iniciaron una cadena de oración por la salud del congresista y todos los contagiados con el virus.

A través de Twitter, Espaillat quien representa el Distrito 13 de la Ciudad de Nueva York, señaló que “tras haber dado positivo por coronavirus y en atención a las instrucciones de mi médico, me encuentro en cuarentena en mi residencia!.

I am following guidance from my physician and quarantining at home after having tested positive for COVID-19.

— Adriano Espaillat (@RepEspaillat) January 14, 2021