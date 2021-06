Ya sean imágenes y videos virales en Internet, o experiencia directa para la observación diaria de su perro, no es raro observar que los perros a menudo ríen y sonríen, asumiendo una expresión muy similar a la de los humanos cuando están felices, satisfechos o simplemente disfrutando de algo.

De hecho, intenta “Antropomorfizar” el perro y sus estados de ánimo son casi siempre inútiles y, a veces, poco constructivos: en el caso de la sonrisa y la risa, sin embargo, el problema se siente mucho menos precisamente porque, después de todo, no hay nada de malo en pensar que el su perro está sonriendo o incluso riendo, reportó Mega Noticias.

De todos modos, la risa o la sonrisa de los perros tienen un significado muy diferente al que suele ser propio del ser humano: en este artículo vamos a averiguar qué son las causas por las que los perros ríen y sonríen y lo que quieren comunicarnos con estas expresiones.

Muchos animales, incluidos los perros, están dotados de la capacidad de sentir y compartir sentimientos y actitudes: hay animales especialmente empáticos, animales con sentido del humor, pero sobre todo animales capaces de comunicarse de forma muy articulada: basta pensar, por ejemplo, en el lenguaje que los delfines y otros cetáceos utilizan para comunicarse con los de su propia especie.

He aquí por qué preguntarse si los perros son capaces de reír y sonreír no es tan extraño: entre otras cosas, la risa no es una prerrogativa típicamente humana. Hay muchos animales capaces de reír, como los chimpancés: los perros, desde este punto de vista, no son una excepción.

Incluso la sonrisa está realmente presente en el perro, pero con causas y significados diferentes a los humanos.

Ya hemos visto antes que el perro es capaz de hacer cosas y sentir emociones exactamente como los humanos: los perros sueñan, les encanta jugar, a veces están tristes y otras felices. Además de todo esto, los perros también son capaces de reír: obviamente lo hacen de manera un poco diferente a la gente.

Por lo general, la primera señal para reconocer a un perro feliz Es el movimiento de la cola: sin embargo, son muchos los estudiosos que han explorado el tema de la sonrisa y la risa de los perros, descubriendo verdades inesperadas y muy interesantes.

La risa de un perro es anatómicamente similar a la risa humana: un perro que ríe abre las mandíbulas, echa hacia atrás las comisuras de la boca, saca la lengua y la cara adquiere la clásica expresión de risa.

El perro no solo es absolutamente capaz de reír cuando está feliz (generalmente los perros se ríen mientras juegan con su maestro o junto con otros similares), pero se ha demostrado científicamente que la risa del perro es contagiosa para otros perros: al igual que las personas, escuchar una risa transmite emociones positivas.

Ver a un perro sonriendo es ciertamente divertido y a menudo contagioso, pero los perros no siempre sonríen por las mismas razones que nos hacen sonreír a los humanos: las causas detrás de la sonrisa de un perro pueden ser diferentes.

A veces, algunos perros adoptan una expresión que nos parece una sonrisa de felicidad cuando realmente van a vomitar: son los jugos gástricos que suben a la boca y hacen que los labios se contraigan en lo que parece una sonrisa de alegría, pero en realidad es el preludio de un episodio de vómitos en el perro.

Otras veces, los perros sonríen (o más bien muestran los dientes) porque se sienten incómodosEste es el caso de un perro que asume una postura sentada, con la cola oculta, las orejas hacia atrás, la cabeza y los ojos bajados para evitar mirar.

En otros casos, los perros muestran el llamado sonrisa pacificadora: es la expresión típica de un perro que ha causado problemas y pide ser perdonado o hacer las paces. En este sentido, la sonrisa se convierte en un comportamiento deferenziale con lo que el perro tiende a mostrar cierta sumisión.

Lo seguro es que la sonrisa en los perros es un gesto imitativo, que proviene de su convivencia con los humanos: esto lo demuestra el hecho de que Fido solo sonríe con las personas, mientras que esta expresión nunca se intercambia entre dos perros.