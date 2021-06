La aplicación de mensajería instantánea Telegram actualizó su versión beta con una herramienta que sin duda sube el nivel en la competencia con WhatsApp. Ahora en Telegram se podrá compartir pantalla en una videollamada, como en Google Meets, Zoom o Skype

Esta es una de las actualizaciones más interesantes que han sacado las aplicaciones de mensajería, pues es de gran utilidad sobre todo en momentos de pandemia, en los que las redes sociales, en especial las de mensajería instantánea, se han vuelto fundamentales para conectar a las personas.

La novedad recién llega a la versión beta de Telegram, por lo que podría estar llegando a todo el mundo en los próximos meses. Para activar la función solo se necesita iniciar una videollamada y pulsar el botón de ‘Compartir Pantalla’. Una vez hecho esto, todo lo que se hace en el móvil será compartido con los asistentes de la llamada.

A pesar de que no es una función de uso diario, la herramienta se suma al catálogo de Telegram, que continúa mejorando su servicio y haciéndole competencia a WhatsApp. Además, se sabe que será una función bastante importante para quienes mantienen en reuniones virtuales en el trabajo, por lo que WhatsApp por ahora parece ir un paso atrás, explica Semana.

Si bien WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada en el planeta, con más de 2.000 millones de usuarios a nivel global,Telegram es una de las aplicaciones que más ha recibido usuarios luego de que la plataforma propiedad de Facebook anunciara un nuevo cambio en las políticas de privacidad.

Eso sí, funcionan igual que cuando las vimos por primera vez hace unas semanas: son un chat de voz al que se le puede añadir vídeo. Eso sí, funcionan igual que cuando las vimos por primera vez hace unas semanas, es decir, son un chat de voz al que se le puede añadir vídeo.

Es imprescindible que los participantes en el chat de voz tengan la versión de Telegram Beta ahora para comenzar a transmitir video desde la cámara o la pantalla de su dispositivo. Por supuesto, una pequeña observación: Para que esta función esté disponible, hay que agregar la etiqueta #vid al nombre del chat de voz.

Por una parte, WhatsApp permite subir estados similares al formato de las “historias” de Instagram (ambas aplicaciones pertenecen a Facebook). Además, cuenta con la posibilidad de marcar mensajes como “destacados” para que los usuarios tengan a la mano un listado con los mensajes más importantes.

La popular app también permite realizar videollamadas grupales con un límite de ocho participantes, algo que no sucede en Telegram, además de que ha incorporado recientemente nuevas funciones que permiten acelerar los mensajes de audio a tres velocidades diferentes para ahorrar tiempo a la hora de escucharlos.

Otra de las características de WhatsApp es que los mensajes virales son alertados con el mensaje “reenviado varias veces” para que los cibernautas identifiquen cuándo un texto, video o fotografía ha sido enviado muchas veces a través de la app. La aplicación de mensajería también permite que los usuarios activen la función “mensajes temporales”, para que los chats desaparezcan después de siete días.

Por otro lado, aunque Telegram nació como una app de mensajería, su sistema de almacenamiento en la nube e intercambio de archivos son usos en los que ha sacado ventaja.

Asimismo, la aplicación permite buscar los archivos guardados por fecha o por palabra clave y, como dispone de versión web, deja los archivos disponibles tanto en el celular como en la computadora. También permite el envío de archivos de hasta 1,5 GB.

Sin embargo, la principal diferencia entre WhatsApp y Telegram radica en los términos y condiciones de privacidad de los usuarios. Para usar Telegram no se debe aceptar una política de datos y privacidad cuando se descarga la aplicación. El usuario solo debe aceptar ciertas particularidades, como no enviar spam o fraudes, no promover violencia y no compartir contenido pornográfico mediante bots o canales.

Además, esta aplicación no comparte los datos de los usuarios con terceros, a diferencia de WhatsApp. Los datos que recopila Telegram son el número de teléfono, la sincronización de contactos, la foto de perfil, el apodo, mensajes escritos con excepción de los chats secretos, archivos multimedia, datos técnicos del teléfono y geolocalización.