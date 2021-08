Los países que acogen refugiados se encuentran bajo nuevos retos, y al parecer la convención de Naciones unidas sobre los refugiados no se está cumpliendo, por lo que hay muchos detalles por resolver para brindarle una verdadera protección a los refugiados.

En los últimos años provienen de distintos lugares del mundo, y llegan a otros países, la migración africana y siria principalmente a Europa ha dado mucho de que hablar por ejemplo, y en Estados Unidos pasa igual con los centroaméricanos y venezolanos.

La convención de refugiados, adoptadada el 28 de julio de 1951, regula las obligaciones que tienen los estados para con las personas que huyen de sus países debido a un “pozo”. -miedo fundado ”de persecución“ por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política”. Los Estados no deben devolverlos al peligro, un principio llamado no devolución. Estados Unidos incorporó el lenguaje del tratado en la Ley de refugiados de 1980. Explicó The Economist.

Pero, a pesar de que los países ricos están interesados ​​en la idea de que los refugiados deben permanecer lo más cerca de casa posible, hacen relativamente poco para ayudar a los países que los acogen.

En promedio, la brecha entre lo que pide el ACNUR para satisfacer las necesidades inmediatas de los refugiados y lo que dan los donantes es de alrededor del 45%, estima la agencia. Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU dijo el mes pasado que detendrá la ayuda alimentaria para 21.000 refugiados sirios en Jordania “debido a la escasez de fondos”.

Del mismo modo, la administración de Trump separó a los padres migrantes de sus hijos, obligó a los solicitantes de asilo a permanecer en México para esperar audiencias sobre sus reclamos y firmó acuerdos de “tercer país seguro” con países centroamericanos, dando a los gobiernos la responsabilidad de determinar quién es un verdadero refugiado. mal equipado para hacerlo.

Su Departamento de Justicia dirigió tribunales de inmigración que, inusualmente para el mundo rico, son responsables ante los políticos, para limitar su interpretación de la ley de refugiados. Las mujeres ya no se cuentan como miembros de un grupo social en particular. Las víctimas de las pandillas tenían que demostrar que su gobierno no las protegería o no podría protegerlas. El Título 42, una política contra la pandemia, permite a los agentes fronterizos deportar a los migrantes para proteger la salud pública. Entre octubre de 2020 y junio de 2021 se produjeron alrededor de 1 millón de expulsiones, incluida la de José y María, bajo esta política. Las remociones sumarias son “una clara violación” de la convención, dice Erika Pinheiro de Al Otro Lado, una ONG.

Además, Estados Unidos tiene el sistema de detención de inmigrantes más grande del mundo, que actualmente alberga a 27.000 personas. Los tribunales de inmigración tienen una acumulación de 1,4 millones de casos, casi la mitad relacionados con solicitudes de asilo. El “laberinto” no ofrece ningún derecho a un abogado, señala Olga Byrne de IRC. Sin embargo, en los años de espera para una fecha de audiencia, los solicitantes de asilo se vuelven parte de la sociedad estadounidense y rara vez son deportados si se niegan sus solicitudes. Eso anima a más a probar suerte.

Mientras que el manejo de los refugiados por parte de Europa se ve afectado por el paso de los obstáculos. Alemania y Suecia fueron excepciones en 2015 cuando dieron la bienvenida a 1,4 millones de refugiados, pero incluso ellos lo pensaron bien después de que los partidos de extrema derecha lograron avances al denunciar esta apertura. Se supone que los inmigrantes indocumentados que aterrizan en las costas de Italia y Grecia deben solicitar asilo allí. Los estados mediterráneos, con la ayuda de la UE, han transferido la responsabilidad a sus vecinos no europeos.

Pero hay muchas diferencias

Turquía, con ocho veces la población de Grecia, alberga más de 80 veces más refugiados y migrantes: 3,7 millones de sirios y al menos 300.000 migrantes de países como Afganistán y Somalia. Firmó la convención pero con una “limitación geográfica” que la obliga a proteger únicamente a los refugiados que vienen de Europa.

No se puede confiar en su concesión de protección a los sirios porque depende de decisiones políticas, dice Minos Mouzourakis de Refugee Support Aegean, una ONG. Grupos de derechos humanos alegan que Turquía ha deportado a miles de sirios. El acuerdo ayuda a apuntalar al líder autoritario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Los sirios disfrutan de más derechos en Turquía que otros migrantes, pero no son plenamente aceptados. Solo 30.000 tienen permisos de trabajo, lo que obliga a la mayoría a trabajar ilegalmente. Tienen cuatro veces más probabilidades de haber sido despedidos durante la pandemia que los ciudadanos turcos, según TEPAV, un grupo de expertos. Sin embargo, están encontrando un lugar. Inicialmente alojados en campamentos, la mayoría ahora vive en ciudades. En Sanliurfa y Gaziantep, cerca de la frontera con Siria, son una quinta parte de la población. Tienen derecho a la educación y la asistencia sanitaria, pagadas en parte por la UE. En una encuesta realizada en 2019, el 89% de los migrantes sirios dijeron que se sentían al menos parcialmente integrados. Turquía ha naturalizado a 100.000 de ellos.

Biden parece estar abierto a tales cambios. Ha comenzado a reducir la guerra de Trump contra los refugiados. Aunque el Título 42 todavía está en vigor, Estados Unidos dejó de expulsar a niños no acompañados y puso fin a la política de permanencia en México de Trump. El Departamento de Justicia está considerando una vez más a las víctimas de violencia doméstica y de pandillas para solicitar asilo. La Casa Blanca propone expandir el procesamiento de refugiados dentro de América Central para un eventual reasentamiento en América, una forma de asilo transnacional. Después de decir que se quedaría con el objetivo bajo de Trump para reasentar a los refugiados, 15.000 este año, Biden lo elevó a 62.500.

Oficialmente, Europa sigue siendo acogedora. “No quiero construir una fortaleza en Europa”, dice la Sra. Johansson. Algunos países europeos están mejorando sus sistemas de asilo. En su “pacto” propuesto sobre migración, la UE afirma combinar sensibilidad con rapidez. Los solicitantes de asilo que parecen tener buenas solicitudes verán sus solicitudes evaluadas por los sistemas establecidos, pero aquellos que provienen de países cuyos ciudadanos rara vez son aceptados como refugiados serán devueltos rápidamente. Para garantizar que eso suceda, la UE quiere nombrar un “coordinador de retorno”, un nuevo papel.