Djokovic clasifica a su décima final del US Open con 36 años

Novak Djokovic vuelve a clasificar a una final de US Open. De esta manera, se ubica muy cerca de conquistar su vigésimo cuarto título de Grand Slam en toda su carrera. El serbio de 36 años dominó a su oponente, el floridano Ben Shelton, en las semifinales del torneo americano disputadas el 8 de septiembre en Nueva York.

A pesar de una resistencia tardía de Shelton, Djokovic logró una victoria por 6-3, 6-2, 7-6 (4), alcanzando así su décima final en el US Open y su 36ª en todos los torneos importantes. A pesar de su edad, Djokovic se siente motivado por estos desafíos y considera que aún tiene mucho que dar al deporte.

En el tercer set, Shelton elevó su nivel de juego y logró romper el saque de Djokovic en dos ocasiones, manteniendo incluso un punto de set y forzando un desempate final. Sin embargo, Djokovic demostró su experiencia y habilidad para manejar la presión, asegurando la victoria.

En la final, Djokovic se enfrentará al campeón defensor Carlos Alcaraz o al campeón del Abierto de Estados Unidos de 2021, Daniil Medvedev, anticipando un partido desafiante sin importar el oponente.

Si Djokovic gana, romperá el empate con Serena Williams en la mayor cantidad de campeonatos individuales importantes en la era Open. Además, se convertirá en el nuevo número 1 del ranking ATP, reemplazando a Alcaraz.

A pesar de que el partido parecía desigual en papel, Djokovic demostró su superioridad en la cancha, con su vasta experiencia y habilidades. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Arthur Ashe, con medidas de seguridad adicionales debido a manifestaciones climáticas previas que interrumpieron los partidos.

“Este es el tipo de partidos y ocasiones en los que todavía disfruto. Todavía me animan y me inspiran a despertar y trabajar duro como los jóvenes”, dijo Djokovic. Él sería el hombre de mayor edad en ganar el Abierto de Estados Unidos en la era profesional, que comenzó en 1968, detalló la agencia AP.

