Muy cerca de la entrada al siglo XXI teníamos tantos avances que creíamos estar en la cúspide de los últimos conocimientos. De momento, las computadoras que ya tenían acceso limitados, a la red de internet, comenzaron a residir en nuestros teléfonos. De pronto, llego el teléfono de iPhone y nuestra vida volvió a cambiar. Naturalmente, muchos vemos la tecnología como algo nuevo e intimidante.

Por Gemma Carrillo

Pero la realidad es que la tecnología no es un enemigo. La tecnología si se usa correctamente es en realidad algo que podemos tener como un apoyo y una nueva oportunidad para mejorar nuestras vidas. La tecnología es un aliado que siempre debemos tener de nuestro lado. No solo nos apoya para alcanzar las cosas más rápidamente, pero también nos facilita acceso a un sinfín de cosas que nos crear nuevos horizontes. El control de la tecnología nos ayuda a llevar a nuestras metas mas rápida y eficientemente. También nos ayuda a prepararnos para un futuro mejor.

The English Center ha estado en la cabeza de la tecnología desde finales de los años 80. Fuimos el primer centro de estudios de las escuelas públicas del Condado Miami-Dade en ofrecer clases de computadoras a toda la comunidad. Además, de tener comunicación interna de correo electrónico para nuestros empleados. Uno de los pioneros de la tecnología que hoy en día damos por hecha, creó un proyecto para poder conectarnos a las redes de la internet con un acceso sin cables alrededor de los años 1990. Los cimientos de nuestra comunicación actual fueron creados hace más de 20 años en los pasillos de The English Center. En la actualidad, seguimos a la vanguardia en ofrecer todo lo que tiene que ver con la tecnología y seguimos siendo el centro número uno en este condado en servicios de tecnología.

Le exhortamos a todos que llamen al 305-445-7731. Tenemos consejeros disponibles para ayudarles a encontrar una carrera en la tecnología donde pueden encontrar un mejor futuro y un trabajo bien remunerado. No deje que el tiempo pase. Su futuro nuevo le espera.

Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445-7731. Está localizado en el suroeste de Miami, 3501 S.W. 28th Street y se puede llegar por Metro (Douglas Station), autobús (37) y hasta City of Miami Trolley (Coral Way). Está abierto los 7 días de la semana. Recuerde “hay más que inglés en The English Center”.