Una interesante historia de superación protagoniza Drew Robinson, un chico que perdió su ojo derecho en un intento de suicidio el año pasado, y ahora hizo la lista del día inaugural con la filial Triple-A de los San Francisco Giants y podría jugar en cualquier momento cuando los Sacramento River Cats abran su temporada con serie de seis juegos en su ciudad natal, Las Vegas.

Según el relato de Jeff Passan de Espn, Drew Robinson, de 29 años, firmó un contrato de ligas menores con los Giants en pleno invierno, seis meses después de que se pegó un tiro en la cabeza.

El chico después de ese incidente pasó más de 20 horas debatiendose entre la vida y la muerte, luego vino una larga época de rehabilitación , un mejoría importante a fines de la primavera en el rendimiento de Drew Robinson impulsó a los Gigantes a colocarlo a tan solo un paso del equipo con el mejor récord de la Liga Nacional.

For those who missed it, here’s our first story on Drew Robinson at ESPN: https://t.co/psploh79FU

“Alive: The Drew Robinson Story” is streaming right now on ESPN+. And good news: We’ll have an updated version of the documentary airing on TV very soon. Details to come.

