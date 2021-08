“Nuestra comunidad está más unida que nunca”, dijo la congresista María Elvira Salazar. “Apoyamos al pueblo cubano amante de la libertad de Cuba en su lucha contra la tiranía socialista”, expresó la periodista.

Nuestra paciencia se está agotando y estamos exigiendo que el Presidente de los Estados Unidos

tome acción.

El pueblo cubano está siendo masacrado por reclamar libertad.

Estados Unidos puede y debe hacer MUCHO MÁS para apoyar a la gente de Cuba.

Nuestra comunidad exige que Joe Biden tome medidas decisivas, ¡ahora!

El líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y sus compañeros políticos republicanos acusaron el jueves al presidente Joe Biden de no hacer más para ayudar a los cubanos en la isla a tener acceso a Internet.

El servicio de Internet fue cortado en un momento durante una protesta del 11 de julio contra el gobierno comunista, pero las autoridades cubanas no han reconocido explícitamente que lo hicieron. El servicio sigue siendo irregular en toda la isla más de tres semanas después.

En una conferencia de prensa, la representante María Elvira Salazar dijo que si bien compañías específicas habían expresado su voluntad de intervenir y ayudar, la Casa Blanca ha ignorado a la delegación cubanoamericana. Salazar dijo que “la paciencia se está agotando”.

Biden ha dicho que la administración está trabajando para identificar opciones para hacer que Internet sea más accesible en la isla. Internet en Cuba ha sido caro y relativamente raro hasta hace poco. El gobierno cubano restringe los medios de comunicación independientes y censura lo que está disponible en línea. También interrumpe el acceso a Internet.

Biden anunció nuevas sanciones contra la policía nacional revolucionaria de Cuba y sus dos principales funcionarios. El presidente también creó un grupo de trabajo para revisar la política de remesas de Estados Unidos y asegurarse de que el gobierno comunista no esté tomando una parte del dinero que los cubanos envían desde Estados Unidos a la isla. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo el mes pasado que el gobierno no se estaba quedando con el dinero.

🚨 #SOSCuba

Our community is more united than ever before.

We stand with the freedom-loving people of #Cuba 🇨🇺 in their struggle against socialist tyranny.

Our patience is wearing thin & we’re demanding that @POTUS take action. pic.twitter.com/27BI5nWikl

— Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) August 6, 2021