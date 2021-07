Chase Kalisz, un protegido de Michael Phelps, ganó el domingo el oro en el combinado individual masculino de 400 para darle a Estados Unidos su primera medalla de estos Juegos Olímpicos.

Su compañero de equipo estadounidense Jay Litherland se llevó la plata, .86 de segundo detrás de Kalisz. El australiano Brendon Smith ganó el bronce.

Kalisz, de 27 años de edad, de Bel Air, Maryland, nadó los desafiantes 400 IM, 100 metros de los cuatro golpes, en 4: 09.42.

“Significa el mundo”, dijo Kalisz en la transmisión de NBC inmediatamente después de su carrera. “Esto es lo último que realmente quería lograr en mi carrera de natación. Era algo que era un sueño mío desde que tengo memoria”, agregó

