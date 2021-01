El Covid-19 ha provocado al menos 1.926.570 muertos en el mundo desde que la oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019, reportó elnacional.

La información se desprende de un balance establecido por AFP este domingo a partir de fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la epidemia de Covid-19 más de 89.557.550 personas contrajeron la enfermedad. De ellas al menos 55.288.900 se recuperaron, según las autoridades.

Un dato a considerar es que las cifras se basan en los reportes comunicados diariamente por las autoridades sanitarias de cada país y excluyen las correcciones realizadas a posteriori por los diferentes organismos, como en Rusia, España o Reino Unido.

Vale destacar que el sábado se registraron en el mundo 13.357 nuevas muertes y 756.368 contagios. Los países que más fallecidos registraron según los últimos balances oficiales son Estados Unidos con 3.684, Brasil (1.171) y México (1.135).

La cantidad de muertos en EEUU asciende a 372.522 con 22.138.418 contagios.

Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil, con 202.631 muertos y 8.075.998 casos, India, con 150.999 muertos (10.450.284 casos), México, con 133.204 muertos (1.524.036 casos) y Reino Unido, con 80.868 muertos (3.017.409 casos).

Thanks, @mvankerkhove , for reminding us of the first set of guidance to fight #COVID19 , published by @WHO a year ago. Huge thanks to scientists around the world that we work with on a daily basis. To end the pandemic, we must continue following science, solutions and solidarity. https://t.co/aa2gtLT3aJ

Entre los países más golpeados, Bélgica registra la mayor tasa de mortalidad, con 173 decesos por cada 100.000 habitantes, seguido de Eslovenia (143), Bosnia (131), Italia (130) y Macedonia del Norte (125).

El domingo a las 11H00 GMT y desde el comienzo de la epidemia, Europa sumaba 617.928 fallecidos (28.772.389 contagios), América Latina y el Caribe 529.080 (16.444.245), Estados Unidos y Canadá 389.310 (22.789.340), Asia 225.228 (14.292.742), Medio Oriente 91.957 (4.204.639), África 72.122 (3.022.860) y Oceanía 945 (31.336).

Let’s show our respect & appreciation for health & care workers by protecting each other & vaccinating ALL #healthworkers EVERYWHERE now. Ending the #COVID19 pandemic is one of humanity's great races & whether we like it or not, we will win or lose this race together. #ACTogether

Desde el comienzo de la pandemia la cantidad de pruebas efectuadas aumentó considerablemente y las técnicas de rastreo mejoraron, provocando un alza en los contagios declarados.

Hay que tomar en cuenta que la cantidad de casos diagnosticados sólo refleja una parte de la totalidad de contagios, los casos menos graves o asintomáticos siguen sin ser detectados.

I urge #COVID19 vaccine manufacturers to prioritise supply through COVAX; countries that have contracts for more vaccines than they need should donate them to COVAX immediately & stop making bilateral deals.

COVAX is ready.

The time to deliver vaccines equitably is now! pic.twitter.com/x3kausHTic

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 10, 2021