El incendio Caldor avanza por el estado y ha arrasado ya más de 71 700 hectáreas. Las autoridades han tenido que evacuar a 22.000 habitantes de California.

Una de las principales zonas amenazadas ahora se encuentra en las inmediaciones del lago Tahoe, situado en la frontera entre California y Nevada, reportó Euronews.

Han evacuado la localidad South Lake Tahoe de 22000 habitantes que se encuentra cerca de esta popular atracción turística.

James Desirey, residente de South Lake Tahoe y evacuado por el incendio forestal, apunta: “Hemos estado empacando cosas valiosas, cosas que son insustituibles y cosas que necesitamos para estar cómodos a mitad de camino, cuando nos vayamos”.

Glen Naasz, residente de South Lake Tahoe y evacuado por el incendio forestal, señala: “Está mucho más fuera de control de lo que pensaba. No me puedo creer que California vaya a dejar que esta joya arda sin más. No veo ningún plan y no veo ningún helicóptero. Así que ya me dirás”.