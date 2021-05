El matrimonio entre adolescentes ha sido un tabú, desde la antigüedad, en Estados Unidos. Pero un nuevo estudio abrió nuevamente el debate en la población norteamericana, que en algunos casos lo ha considerado como un problema grave.

La organización Unchained At Last reveló este martes, que 300.000 menores de 18 años contrajeron nupcias entre el 2000 y 2018.

“Cuando hablo de este tema, invariablemente alguien dice: ‘¿El matrimonio infantil es eso?’ Bueno, lo es y es un problema ”, dijo el representante del estado de Pensilvania, Perry Warren.

El muestreo que fue financiado por la fundación del dueño de Microsoft, Bill Gates y su ex esposa Melinda, demostró que la diferencia de edad o conyugal es lo suficientemente significativa como para que se hubiera considerado un delito sexual en 60.000 de los casos.

“Ni siquiera permitimos que la gente tome un trago hasta los 21 años, y les permitimos casarse a los 16 años. Simplemente no tiene ningún sentido”, dijo el representante estatal de Carolina del Sur, Brad Hutto.

En la legislación de Miami, se permite que una adolescente de 16 años y que esté embaraza, pueda casarse. O que demuestre que tenga hijos.

Para Kate Ryan, directora del documental “Knots: Una historia de matrimonio forzado “, este tema es delicado, porque podría generar traumas de por vida.

“El aumento del riesgo de violencia doméstica, pobreza, falta de educación, problemas graves de salud física y mental también son un gran problema para quienes han experimentado este tipo de trauma”, dijo Ryan en una reciente entrevista.

El estudio de Unchained At Last mostró que los estados Minnesota, Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware, son los únicos en los que los conyugues deben tener los 18 años para casarse.

Mientras, que en 10 estados la edad mínima son 17 años. En otras 21 regiones establecen el estándar en 16.

Los casos extremos se vieron en Carolina del Norte y Alaska permiten el matrimonio a los 14 años de edad.

