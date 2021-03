Te vamos proponer algo para que ganes dinero y descanses a la vez de tanta tecnología. Solo tienes que guardar el teléfono durante una hora. O, mejor aún, hazlo por 24 horas; podrías obtener US$ 2.400.

Reviews.org, una empresa que prueba productos y servicios para el hogar, ejecuta un desafío de desintoxicación digital de 24 horas. Pagarán a los elegidos más de 2.000 dólares si sobreviven un día entero sin pantallas.

En su sitio web la compañía publicó que «si tienes el deseo de alejarte de tus dispositivos por un día pero necesitas que te sigan pagando, esta es la oportunidad perfecta para ti», reportó cnnespanol

¿Pegado a las redes sociales? Perfecto (para el reto)

Para ayudar a determinar quién debe postularse, la empresa hace algunas preguntas perspicaces.

«¿Siempre has querido ganar competencias como American Ninja Warrior pero has estado demasiado ocupado intentando vencer en Mario Kart y Mortal Kombat?» pregunta Reviews.org a los aspirantes.

«¿Sabes demasiado sobre tus viejas amistades de las redes sociales?»

Según la compañía, el candidato ideal es alguien que esté «definitivamente interesado en la tecnología» y esté preparado para un desafío. Y si bien puede parecer fácil tomar una desintoxicación de Instagram por un día, el desafío es un poco más complicado.

No es tan fácil como parece

Los seleccionados para el reto no solo tendrán que renunciar a sus teléfonos por el día, también a la televisión, los videojuegos, las computadoras, los relojes inteligentes y los dispositivos domésticos inteligentes (como los parlantes inteligentes.

La compañía aclara, sin embargo, que los microondas son válidos.

Los retadores recibirán cajas fuertes para guardar sus dispositivos electrónicos durante las 24 horas, junto con una tarjeta de regalo de Amazon de US$ 200 para armar un «kit de supervivencia» sin tecnología, escribió la compañía.

Algunas sugerencias de kits de supervivencia de Reviews.org incluyen una máquina de escribir para reemplazar las computadoras, papel escribir textos y pinturas y pinceles para reemplazar el arte de la selfie.

Los aspirantes tendrán que revisar el kit de supervivencia y dar su opinión sobre la experiencia después de completar el desafío, pero lo harán mientras ostentan el codiciado título «2021 Digital Detox Challenger».

El tiempo frente a una pantalla es un riesgo creciente para la salud

El desafío de la compañía llega en un momento en el que el «tiempo frente a la pantalla» ha adquirido un nuevo significado.

La pandemia ha obligado a muchas personas a trabajar de forma remota y a los estudiantes a hacerlo en línea, lo que hace que las pantallas sean más que nunca una necesidad.

Según un informe de 2019 de la organización sin fines de lucro Common Sense Media, los adolescentes estadounidenses pasaban un promedio de más de siete horas por día frente a la pantalla solo por entretenimiento.

«Tenemos la sensación de que alguien necesita un descanso», escribió Reviews.org.

Para postularte, la empresa solicita un poco de información personal y un texto de 100 palabras sobre por qué eres el adecuado para el desafío. Las solicitudes estarán abiertas hasta el 26 de marzo y los ganadores se anunciarán en la página de YouTube de la compañía el 29 de marzo.