Con varios personajes peculiares este miércoles fueron anunciadas las personalidades que serán exaltadas al Salón de la Fama del Rock.

La lista la encabeza el rapero Jay-Z, quien sorprendió a propios y extraños por ser un cantante de un genero distinto.

Pero su exaltación al Salón de la Fama se debió en gran parte, a sus 23 premios Grammy y sus 14 álbumes en el primer lugar en las carteleras.

Celebre banda también estará en el templo de los inmortales

Una de las celebres bandas que también será exaltada al Salón de la Fama del Rock, es Foo Fighters, quien con sus célebres temas “Best of You”, “Everlong” y “Times Like These”, también han generado un gran impacto.

Dave Grohl formó a Foo Figthers luego que fuese el baterista de la celebre banda Nirvana. A partir de la primera década de los 2000 se convirtieron en una de las bandas celebres no solo de Estados Unidos si no del planeta.

Otra agrupación que también será exaltada al templo de los inmortales del rock, es Go-Go que eran una rareza relativa a principios de la década de 1980, debido a que era una banda conformada por puros mujeres.

Rock & Roll Hall of Fame to Induct Jay-Z, Carole King, Go-Go’s, Tina Turner, Todd Rundgren and Foo Fighters https://t.co/FJ7VJQCGoE — Steven (@beaconspring) May 12, 2021

Nacidos de la escena punk rock de Los Ángeles, tuvieron una serie de éxitos melódicos que incluían “We Got the Beat”, “Our Lips Are Sealed” y “Vacation”.

Ceremonia de exaltación al Salón de la Fama se realizará en Cleveland

La ceremonia de exaltación al Salón de la Fama del Rock 2021, se realizará en Rocket Mortgage Fieldhouse en Cleveland, se transmitirá simultáneamente en SiriusXM y luego se transmitirá por HBO.

Se espera que sea un show donde se reúnan las principales estrellas de la escena musical, luego de la pandemia del Covid-19.