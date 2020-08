View this post on Instagram

Mi hermano mayor hoy está en una celda. Mi hermano mayor es inocente. Mi hermano mayor, que es hijo, que es padre… no está con nosotros. Sigue secuestrado. Sin duda, son cientos los que han dejado su libertad… por ellos continúo luchando. Son muchos los que dejaron su vida… por ellos sigo de pie. Son millones los que se han ido… por ellos alzo la voz. Hoy me dijeron algo que quiero mantener siempre, y es no quedarme de brazos cruzados. Tenemos una responsabilidad con la causa. Desde donde sea, Venezuela TIENE que estar presente. Por Venezuela, todo… porque no podrán quitarme las ganas de verla libre NUNCA. #Yomeniegoarendirme.