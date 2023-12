Florida entre los estados con más posibilidad de ser víctima de fraude y phishing

El fraude, robo y usurpación de identidad son delitos que en los últimos años han cobrado mucho más fuerza en Estados Unidos. Las víctimas no solo pierden grandes cantidades de dinero, sino que en el peor de los casos, sus datos personales al ser vulnerados, pueden volverse un blanco recurrente para los delincuentes.

En el reporte de la Comisión Federal de Comercio del año 2022, revelaron que los consumidores perdieron casi $8.8 mil millones por fraude. Lo que significó un aumento de más del 30 % en comparación con el 2021.

Asimismo, explicaron que la mayoría de los casos de pérdida ocurrió por estafa de impostores. Mientras que otras víctimas se vieron afectadas por robos a través de compras online y premios ficticios.

También se incluyó sorteos, loterías, inversiones, ofertas comerciales como métodos comunes que utilizan los delincuentes para usurpar identidad y estafar.

“Cada nuevo año trae otras estrategias por parte de ladrones de identidad y timadores. No obstante, los esquemas más antiguos como el engaño de soporte técnico y las llamadas falsas al IRS siguen ocurriendo con frecuencia”, mencionó la empresa WalletHub.

Esta compañía que estudia y realiza informes de finanzas, indicó en un reciente informe que hay estados más vulnerables que otros a este tipo de delitos.

¿Florida el centro del robo y fraude?

El estudio comparó los 50 estados y el Distrito de Columbia a través de 14 métricas clave. La evaluación comenzó con una recopilación de datos que abarca quejas de robos de identidad per cápita y fraude.

Columbia lideró la tabla con una puntuación de 74.96 en el marcaje. La compañía destacó que en esta localidad hay ausencia de leyes para proteger a los consumidores en lo que respecta a eliminación de datos, phishing, spyware y más.

En segunda posición figuró Delaware con 73.83, donde se registró un aumento del casi 7 % de las quejas por fraude durante el 2022.

Mientras que en el puesto número tres, apareció Florida con una puntuación total de 72.09 debido a los 524 reclamos por robo de identidad y 1.446 por casos de fraude en el mismo año.

Aumento de quejas por delitos

Según WalletHub, el estado del Sol es el único estado donde las quejas por ambos delitos aumentaron considerablemente en un 1.75 %. Este fenómeno podría corresponder al hecho de que Florida tiene una gran población de personas mayores, quienes tienden a ser los blancos más fáciles de los delincuentes.

Por otra parte, la compañía también mencionó que en promedio, la pérdida de dinero por estos delitos fue de 800 millones de dólares. También afirmó que en este tipo de situaciones, las personas que tienen ingresos fijos o jubilados que resultaron estafados, se ven afectados de gran manera.

Recomendaciones adicionales

El informe de la empresa hizo algunas recomendaciones a todas las personas para evitar caer en este tipo de incidentes. Así que tome nota a continuación para proteger de los delitos cibernéticos, fraudes y ofertas engañosas.

– Utilice contraseñas seguras en su correo electrónico y cuentas financieras. La clave del email principal es de gran importancia ya que siempre está afiliado a la mayor parte de las transacciones bancarias. Si la clave es débil probablemente el resto de cuentas también lo será.

– La verificación en dos pasos debe ser primordial. Además de la clave segura, este mecanismo adicional permite blindar las cuentas de amenazas o usuarios desconocidos.

– Regístrese para el monitoreo de crédito. Esta es la mejor manera de controlar el informe de crédito a través de alertas sobre cambios importantes en archivo, incluidos posibles signos de robo de identidad.

– Mantener actualizado los datos de comunicación. Tener al día número de teléfono, dirección de correo electrónico y dirección postal hará que sea más difícil acceder a ellas.

– No descargue archivos sospechosos. Se recomienda no abrir ningún correo electrónico desconocido ni descargar de fuentes no confiables.

– Evite compartir información personal. Los número, cuentas , contraseñas y otros daños importantes no deben ser compartidos en ninguna red social, comentario, mensaje o aplicaciones desconocidas.