Una separación amorosa siempre es dolorosa y esa no fue la excepción para la actriz venezolana, Gaby Espino, quien reveló que sufrió mucho luego de la ruptura que tuvo con el actor colombiano Jeancarlos Canela en el 2014.

La venezolana, indicó en una entrevista que concedió recientemente que el proceso de divorcio con el padre de su segundo hijo fue muy tortuoso.

“Si sanas en positivo vuelves a pararte y por eso te das cuenta que la mujer es imparable, o sea no hay obstáculo” “Si sanas en positivo vuelves a pararte y por eso te das cuenta que la mujer es imparable, o sea no hay obstáculo”, dijo Espino.

La reconocida actriz venezolana estuvo acompañada durante esta entrevista por: Jacky Bracamontes y Gisella Aboumrad.

Ya esta confirmado JENCARLOS CANELA nuevamente esta soltero se separa de gaby espino DIVORCIO A LA VISTA:-) pic.twitter.com/ZpU2u2GM1D — Nayara#Apasionada (@ExpoNayara) September 12, 2014

Sus hijos fueron el principal apoyo para Espino

Espino, quien se catapultó al estrellato a su llegada a la pantalla estadounidense indicó que el apoyo fundamental que tuvo durante su divorcio con el neogranadino fueron sus hijos, Oriana y Nickolas.

“Una anécdota que a mí me hizo sentir imparable, que me hizo descubrir fortalezas que no sabía que tenía y que me hizo descubrir pasiones por diferentes cosas que yo no sabía que sentía fue mi separación, mi separación con Jencarlos (Canela)”.

Antes de su relación con Canela, Gaby estuvo casada con el actor venezolano Cristóbal Lander, con quien tuvo a su hija mayor Oriana.

Con Canela la venezolana tuvo una relación sentimental que duró cuatro años. Fruto de ese amor nació Nickolas.

En el 2018 se conoció que Espino estuvo relacionada con el animador Jaime Mayol. Pero ese noviazgo duró poco tiempo.

Estrenará “La suerte de Loli”

Gaby Espino tendrá su primer reto del 2021 este próximo 26 de enero, cuando se estrene la telenovela “La Suerte de Loli”.

La venezolana espera que esta primera producción del año obtenga los éxitos, que tuvo sus novelas anteriores que alcanzaron niveles de sintonía inimaginables.