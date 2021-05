Lo que pudo ser una jugada de doble matanza abrió la puerta al triunfo de los Filis de Filadelfia 3-2 ante Marlins, cuando el venezolano, Ronald Torreyes llegó quieto a la inicial en una jugada cerradísima.

Con las bases llenas en el noveno, un out y el choque empatado a dos, Torreyes pegó un batazo capturado por el cerrador Yimi García, quien tiró a segunda, pero el torpedero de los Filis lo dejó todo a sus piernas y desbarató un esfuerzo de Miami para llevarse la subserie particular ante los visitantes, reportó El Nuevo Herald.

Cuando los Filis se encontraban a cuatro outs de la victoria, una vez más su bullpen dejó caer al equipo al permitir que los Marlins empataran el encuentro a dos carreras en la octava entrada con un sencillo oportuno de Garrett Cooper por encima de la segunda base.

The 8th inning would never let us down.

COOP TIES IT, 2-2. #JuntosMiami pic.twitter.com/fgObgfXc6y

— Miami Marlins (@Marlins) May 27, 2021