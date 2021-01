Miami Heat logró ganar como local a Oklahoma City Thunder por 118-90 en una nueva jornada de la NBA.

Con este resultado, Miami Heat se sitúa en noveno puesto y acumula hasta el momento 3 victorias en seis partidos disputados, mientras que Oklahoma City Thunder se queda en decimoquinta posición con dos victorias en seis partidos jugados, reportó Infobae.

Durante el primer cuarto el resultado estuvo muy igualado, donde los jugadores de Miami Heat llegaron a ganar de nueve puntos (14-5) y los visitantes de cero (26-26) hasta finalizar con un resultado de 26-26.

Tras esto, en el segundo cuarto los jugadores de Miami Heat acrecentaron su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial de 16-2 y se hicieron con la máxima diferencia (14 puntos) al final del cuarto, que finalizó con un resultado parcial de 37-23. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 63-49 puntos antes del descanso.

The Olynyk Klynyk was in session tonight 😤

19 Pts / 5 threes / 8 Rebs pic.twitter.com/raCaPYjJQp

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 5, 2021