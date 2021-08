Miguel Cabrera se convirtió en el 28º miembro del club de los 500 jonrones el domingo, cuando bateó el hito contra el zurdo de los Blue Jays Steven Matz en la sexta entrada en el Rogers Centre.

The 28th player in MLB history to hit 500 home runs.

Congrats, @MiguelCabrera! pic.twitter.com/ajmOAbVeZg

— Detroit Tigers (@tigers) August 22, 2021