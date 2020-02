Hombre crea tráfico ficticio en Berlín al engañar el algoritmo de Google con 99 dispositivos móviles

En Berlín, el artista alemán Simon Weckert da un paseo con 99 dispositivos móviles y se burla del algoritmo de detección de atascos de Google Maps.

Weckert camina por las calles de Berlín tirando de un carrito repleto de celulares y crea un atasco de tráfico en el mapa virtual de Google.

99 smartphones are transported in a handcart to generate virtual traffic jam in Google Maps. Through this activity, it is possible to turn a green street red which has an impact in the physical world by navigating cars on another route! #googlemapshacks https://t.co/3gixMxopE6 pic.twitter.com/6KcMm1XgAF

