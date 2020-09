La excongresista Ileana Ros-Lehtinen está bajo investigación federal por parte del Departamento de Justicia por presuntamente gastar dinero de la campaña en viajes personales y vacaciones para ella y su familia.

Por redacción MiamiDiario

En las últimas semanas, los ex miembros de su personal han sido citados para proporcionar registros o comparecer ante un gran jurado con respecto a decenas de miles de dólares en gastos de la cubano-americana, incluido un viaje de 2017 a Walt Disney World con sus hijos y nietos.

La investigación está a cargo de la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Washington, DC.

Su abogado, Jeffrey Weiner, dijo que Ros-Lehtinen está al tanto de las investigaciones.

“Ella y sus ex miembros del personal y voluntarios están cooperando plenamente con la Comisión Federal de Elecciones y el Departamento de Justicia”, dijo Weiner en un comunicado a CBS Miami. “Estamos recopilando la información solicitada por el Departamento de Justicia y estamos seguros de que, si se cometieron errores contables, se debieron a negligencia y no a una mala conducta intencional o intencionada de la excongresista o cualquier miembro de su personal, o sus contadores”.

“Como mi equipo y yo hemos investigado y estudiado los hechos en este asunto”, agregó Weiner, “no hemos encontrado ninguna evidencia de irregularidades intencionales por parte de Ileana o de alguien en su nombre”.

Después de anunciar el 30 de abril de 2017 que no buscaría la reelección en 2018, Ros-Lehtinen transfirió más de $177,000 de su cuenta de campaña de reelección a IRL PAC, un comité de acción política que ella controlaba. No es raro que los políticos tengan PAC para apoyar sus actividades políticas. Y parte del gasto del IRL PAC es de naturaleza política. Sin embargo, según la ley federal, los fondos de campaña, incluso aquellos fondos que se transfieren a un comité de acción política, no se pueden gastar en lo que la ley electoral describe como “uso personal”.

Una revisión de los informes de gastos de IRL PAC muestra una serie de gastos cuestionables, incluidos casi $4.000 gastados en el viaje familiar a Disney World en diciembre de 2017.

Otros gastos incluyen más de $10,000 en habitaciones en el Lotte New York Palace en Nueva York; casi $ 6,000 en habitaciones y comidas en el resort Ritz-Carlton en Amelia Island en el norte de Florida; y otros $ 28,000 en el W Hotel en South Beach.

En la víspera de Año Nuevo de 2018, pocos días antes de dejar el cargo, gastó $ 3,100 en MesaMar, un restaurante de mariscos de alta gama en Coral Gables, según los informes de gastos del PAC.

El gasto de campaña de Ros-Lehtinen fue informado por primera vez por Noah Pransky en el sitio web de Florida Politics en junio de 2019.

Con información de Miami CBS Local

