En medio de condiciones de bandera roja provocadas por ráfagas de viento y una humedad peligrosamente baja, un incendio forestal se extendió por el terreno en el área de Santiago Canyon, lo que obligó a desalojos obligatorios en el área de Orchard Hills, amenazando estructuras y bloqueando carreteras clave a través de la región.

Cal Fire dijo que el incendio comenzó a las 6:47 a.m., en el área de Santiago Canyon Road y Silverado Canyon Road y en una hora había quemado aproximadamente 50 acres, reportó Fox 35 Orlando.

El incendio se estimó en alrededor de 2,000 acres a las 9:30 a.m.

Los equipos están “atacando agresivamente el fuego con unidades aéreas en ruta”, dijo un portavoz de la OCFA.

Flames have jumped the 241. #SilveradoFire

Approximately 60,000 people are evacuating the Irvine area. Check your evacuation location here: https://t.co/gAGlMlPUL2 pic.twitter.com/RhVJu7g0us

— OCFA PIO (@OCFA_PIO) October 26, 2020