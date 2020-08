A Kanye West le gusta la tecnología de TikTok, pero le molesta el contenido de la plataforma de redes sociales.

En un esfuerzo por solucionar lo que él ve como un problema, el fundador de GOOD Music expresó su interés en crear una versión “monitoreada por cristianos” llamada Jesus Tok el lunes 17 de agosto, reportó RT.

“UNA VISIÓN ACABA DE LLEGAR A MÍ… JESUS TOK”, escribió a través de Twitter.

A VISION JUST CAME TO ME… JESUS TOK I WAS WATCHING TIK TOK WITH MY DAUGHTER AND AS A CHRISTIAN FATHER I WAS DISTURBED BY A LOT OF THE CONTENT BUT I COMPLETELY LOVED THE TECHNOLOGY

— ye (@kanyewest) August 17, 2020