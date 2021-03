El cantante canadiense Justin Bieber celebra su cumpleaños número 27 con la fecha del lanzamiento de su nuevo álbum Justice, el 19 de marzo.

Fue a través de su Twitter que dio a conocer la fecha de estreno y la portada del álbum, junto a un mensaje que promete dar: “un poco de sanación y justicia para la humanidad en una época en la que hay tanto mal en este planeta destrozado”, reportó Marca.

El cantante y compositor aseguró que el disco Justice suma a la conversación sobre “cómo es la justicia para que podamos seguir sanando”.

“El sufrimiento, la injusticia y el dolor pueden hacer que las personas se sientan impotentes. La música es una excelente manera de recordarnos unos a otros que no estamos solos. La música puede ser una forma de relacionarse y conectarse entre sí. Sé que no puedo simplemente resolver la injusticia haciendo música, pero sí sé que si todos hacemos nuestra parte al usar nuestros dones para servir a este planeta y a los demás, estaremos mucho más cerca de estar unidos”, añadió Justin Bieber.

Bieber saltó a la fama con el tema Baby, video que cuenta con dos mil millones de reproducciones en YouTube, después presentó cinco discos de estudio My world, Under the Mistletoe, Believe, Purpose, Changes.

El nuevo álbum es sorpresivo, ya que el año pasado se dio el lanzamiento Changes, el disco con el que regresó después de una pausa de cinco años, periodo en el que dejó atrás las adicciones y se casó con Hailey Baldwin.