La época navideña suele mover las fibras de todo el mundo y muchas personas que gozan de prosperidad económica, tienden a hacer determinados gestos de bondad.

Es así como, la cantante colombiana Karol G anunció a través de sus redes sociales que en diciembre estará regalándole una camioneta cero kilómetros a sus seguidores.

Utilizó la red social de Twitter (@karolg) para dar la noticia, lo que causó el asombro de sus miles de seguidores.

Me siento tan feliz y agradecida que estoy aquí pensando en qué se me ocurre para regalar una Jeepeta entre todos mis fans, ¿me ayudan? ¡Llegó Mami Noel!”, fue la publicación que causó revuelo entre su fanaticada.

Me siento tan feliz y agradecida que estoy aquí pensando en que se me ocurre para regalar una Jeepeta entre todos mis Fans 🤔 Me ayudan? 🎅🏽🎄☃️ Llegó mami Noel !!!

— BICHOTA (@karolg) December 1, 2020