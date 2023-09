¿Imitando a Kendall? Kylie Jenner y Timothée Chalamet se besan en concierto

Este 2023 ha traído varias sorpresas en el ámbito amoroso de la farándula. Aunque hasta ahora, la mayoría se trataba de separaciones y divorcios, no podía faltar la sorpresa del año: Kylie Jenner y Timothée Chalamet están viviendo un fogoso romance.

Desde hace siete meses, venía corriendo el rumor de que esta pareja se traía algo. Sin embargo, el hermetismo de ambos no permitía confirmar la noticia. Sin embargo, TMZ publicó la evidencia que faltaba.

La hermana menor de la saga Kardashian-Jenner y el actor de “Call me by your name” por fin fueron captados en una situación comprometedora, que revela la verdadera razón de sus apariciones juntos. Quizás esté buscando seguir los pasos de su hermana Kendall, quien hace tan solo 3 semanas también fue grabada muy cariñosa con Bad Bunny en el concierto de Drake.

Ella acaba de cumplir 26 años de edad, es empresaria y madre de dos hijos junto al rapero Travis Scott. Mientras que él, de 27 años, parece estar centrado en su carrera cinematográfica. No obstante, comparten algo más que ser famosos por lo que se pudo observar en un video, que ya se convirtió en viral en redes sociales.

Durante un concierto de Beyoncé, en Los Ángeles, Jenner y Chalamet lucieron abrazados y besándose, sin percatarse de que estaban siendo grabados. Luego, cuando se dan cuenta, se separan pero la complicidad quedó en el aire.

El apasionado beso de Kylie Jenner y Timothée Chalamet

Esta prueba era lo que faltaba para terminar con los murmullos sobre un posible amorío entre ambos. Con un apasionado beso, en las gradas del SoFi Stadium de California, dejaron claro que sí están juntos.

La pareja sorpresa compartió palco con varias celebridades para presenciar el concierto de Queen B, entre ellas, Zendaya y Tom Holland, quienes se encontraban sentados cerca de los tortolitos.

Posterior al beso, Kylie tomó a Timothée por la espalda y se quedó recostada sobre él para terminar de confirmar el noviazgo.

La primera vez que se especuló sobre la relación entre ambos fue a inicios de 2023, cuando las celebridades asistieron juntos al desfile de Jean-Paul Gaultier en la Semana de la Moda de París.

Luego, en abril, los paparazis fotografiaron la camioneta de la socialité en la residencia del actor. Y ahora, ya no hay dudas, solo habrá que esperar que compartan públicamente detalles de su amorío con los millones de seguidores que los ansían.