Con el fin de felicitar a su hija menor Génesis Rodríguez en su cumpleaños, el cantante José Luis “El Puma” Rodríguez empleó una ingeniosa estrategia.

Génesis cumplió 34 años.

La actriz venezolana-estadounidense conocida por sus papeles en las telenovelas de la señal” Telemundo” festejó un año más de vida este pasado jueves 29 de julio y su padre le dejó un sentido mensaje en las redes sociales.

“Querida hija, en la distancia celebramos contigo un año más. Deseamos para ti salud, y que tu amor siempre esté rebosado. Este #TBT fue celebrando tus 16, como pasa el tiempo mi niña. ¡Feliz cumpleaños!” fue el emotivo texto que eligió “El Puma” para saludar a Génesis Rodríguez, reportó Mdzol.

Este conmovedor posteo tiene como protagonista a José Luis, a Génesis y a Carolina Pérez, madre de la cumpleañera y segunda esposa del cantante latino, abrazados en una foto retro.

Como era de esperarse el posteo de Instagram superó con facilidad la barrera de los 8 mil likes en tan solo unas horas.

El detalle en la publicación del intérprete de “Tengo derecho a ser feliz” es que desactivó los comentarios.

Esta decisión de Rodríguez puede atribuirse como una estrategia para no recibir comentarios de reclamos u ofensivos de parte de sus seguidores por el distanciamiento de décadas que tiene el venezolano con sus dos hijas mayores, Liliana Rodríguez y Lilibeth Morillo.

Hace unos meses, “El Puma” Rodríguez participó de una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, para su canal de YouTube y dejó una luz de esperanza para un reencuentro con sus hijas mayores:

“Va a llegar un momento en que todo será normal, que fluya, que sea natural, que todo esté calmado. Han pasado 34 años, casi 35 años de eso, hermano querido. ¿Y hay que seguir por ahí? No, no, tranquilo… la blanda respuesta calma la ira. Cuando a mí me agreden, yo aguardo en silencio”.