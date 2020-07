La temporada de la MLB del 2020, los cuatro días y 46 partidos, fue divertida mientras duró. Ahora la cruda realidad del mundo real ha vuelto, no es que se haya ido, o dejado de interferir con los planes de la liga, pero ha traído consigo un brote de coronavirus. La temporada ya acortada podría ser mucho más corta de lo que sugiere el formato de 60 juegos.

Al menos 13 jugadores y entrenadores de los Marlins han dado positivo en COVID-19 desde el viernes, según Jeff Passan de ESPN. Con el equipo que permanece en Filadelfia, donde jugó su serie inicial, el partido programado de Miami del lunes contra los Orioles ha sido pospuesto. El partido del lunes de los Phillies contra los Yankees también ha sido pospuesto.

Statement from MLB pic.twitter.com/nP1xvOe8hU — Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) July 27, 2020

Y ahora la MLB tiene que enfrentarse a un posible parón de la temporada, tanto por lo que significa este reto inicial para los planes más amplios de la liga de completar una temporada de tres meses con abundantes viajes de ciudad en ciudad, como por los muy reales efectos de onda expansiva que podrían emanar del propio brote de los Marlins.

Un jugador de los Marlins supo de una prueba positiva el viernes, y tres más, incluyendo al programado lanzador inicial José Ureña, lo hicieron el domingo. Pero Miami aún jugó su partido programado para el domingo contra los Phillies, con el gerente Don Mattingly diciendo que el equipo “nunca consideró realmente no jugar”, incluso mientras esperaba los resultados de más pruebas que, como supimos el lunes, habrían revelado una incidencia más extendida del virus.

El club decidió no volar a casa el domingo por la noche mientras esperaba esos resultados, sólo para verlos forzar el aplazamiento de al menos un partido. Sin embargo, otros equipos más allá de los Marlins y los Orioles están potencialmente afectados:

Los Phillies, más obviamente, jugaron contra los Marlins durante el fin de semana, y aunque los epidemiólogos que hablaron con The Athletic “estimaron que las posibilidades de que un jugador de los Marlins infectara a un miembro de los Phillies eran bajas”, algunos jugadores de los Phillies estaban lo suficientemente preocupados como para usar máscaras faciales en las bases el domingo. “Hacemos un gran trabajo como organización siguiendo realmente los protocolos y haciendo las cosas de manera correcta”, dijo Bryce Harper, uno de los nuevos portadores de la máscara, después del partido. “Esperemos que todos podamos mantenernos sanos y que las probabilidades estén a nuestro favor”.

Los Yankees tienen programado jugar una serie en Filadelfia que durará hasta el jueves. Si los juegos después del lunes no se posponen también, ¿se sentiría el equipo de Aaron Boone cómodo compartiendo un campo con los Phillies, y mucho menos usando la misma casa club de visitantes que los Marlins acaban de desocupar?

Atlanta jugó contra Miami en un par de partidos de exhibición el pasado martes y miércoles. Como los epidemiólogos dijeron en el caso de los Phillies, es improbable que cualquier propagación de equipo a equipo hubiera ocurrido en ese juego. Pero en marzo, una de las razones por las que la NBA cerró después de que Rudy Gobert diera positivo fue el número de equipos que sus Utah Jazz habían jugado recientemente, y la posibilidad de una infección en cadena de equipo a equipo. Atlanta ya estaba jugando con un receptor de tercera cuerda durante el fin de semana, ya que el titular Travis d’Arnaud y el suplente Tyler Flowers se sintieron sintomáticos, pero no dieron positivo, antes de que el equipo viajara a Nueva York para su serie inicial.

Los Mets fueron anfitriones de Atlanta durante el fin de semana. La misma lógica de rastreo de contactos se aplica a otro equipo en el NL Este.

Además de los equipos, hay que tener en cuenta a todos los trabajadores con salarios bajos que entran en contacto con los equipos de béisbol: personal de vuelo, asistentes a los clubes, trabajadores de los hoteles, etc. Algunos de ellos pueden haber estado expuestos, y la MLB tiene la responsabilidad moral de considerar también cómo esta temporada de béisbol afecta su seguridad.

En mayo, Michael Baumann, de The Ringer, habló sobre los planes de pandemia de MLB con Laura Albert, investigadora de salud pública de la Universidad de Wisconsin. Dijo que era poco probable que un solo jugador infectado no transmitiera el virus a un compañero de equipo o entrenador, porque incluso con protocolos de salud y seguridad ampliados, los jugadores y los entrenadores pasan mucho tiempo en lugares cercanos, en aviones, en autobuses, en casas club durante los retrasos por lluvia. “Lo ideal sería poner en cuarentena a todo el equipo o a la mitad de él”, dice Albert, “y en ese momento, no se puede volver a jugar al béisbol”.

La mitad de los Marlins necesitan ahora una cuarentena, y con un brote de este tamaño apareciendo en el primer fin de semana de la temporada, hay poco que sugiera que los otros 29 equipos puedan llegar intactos al final de la temporada programada. Mientras que otras ligas deportivas estadounidenses están operando en condiciones de “burbuja”, lo que resultó exitoso en el caso de la Liga Nacional de Fútbol Femenino, la MLB está permitiendo que los equipos viajen por todo el país, incluyendo hacia y desde los puntos calientes de COVID-19 como Florida. El gobierno canadiense impidió a los Blue Jays de Toronto jugar en su país por esta misma razón.

En Corea del Sur, la liga de béisbol de la KBO comenzó su temporada regular en mayo, después de un mes de retraso de COVID-19, con planes para cerrar toda la liga durante tres semanas en el caso de un único test positivo. La MLB superó ese número incluso antes de que comenzara su temporada, y siguió jugando a pesar de los casos destacados: El jardinero estrella de los Nationals, Juan Soto, no pudo participar en el partido inaugural de los campeones de la Serie Mundial después de dar positivo el jueves. Ningún otro equipo nacional fue excluido de sus partidos contra los Yankees como resultado de la prueba positiva de Soto.

El manual de operaciones de la MLB no especifica un umbral claro para cerrar las temporadas ni para los equipos individuales ni para toda la liga. Esas decisiones dependen del comisionado Rob Manfred, quien quería anunciar el regreso del deporte como un triunfo. Ahora tiene que decidir cuánto está dispuesto a mantener el calendario previsto, en lugar de adaptarse a la cambiante y peligrosa situación sobre el terreno.

