La pequeña ciudad de Lake Placid, Florida se ha ganado unos cuantos apodos a lo largo de los años. Se conoce, en primera instancia, como la “ciudad de los murales”, ya que posee cerca de 50 murales .

Cada mural representa una parte importante de la ciudad.

En segundo lugar, Lake Placid es conocida como “la capital mundial del caladio”, ya que cultiva alrededor del 80% de los caladios del mundo y atrae a miles de personas cada año para el festival anual del caladio.

Finalmente, el último apodo es de Reader’s Digest , que apodó a Lake Placid, Florida, “El pueblo más interesante de América”.

Lake Placid, Florida, antes conocido como Lake Stearns, se constituyó oficialmente el 1 de diciembre de 1925.

El Dr. Melvil Dewey, inventor del Sistema Decimal Dewey y fundador del Lake Placid Club de Nueva York, fue quien propuso el cambio de nombre, reportó NewsBreak.

Historia, arte y comunidad en un solo lugar

A lo largo de los años, Lake Placid se ha convertido en un lugar maravilloso para que la gente venga a explorar un lugar donde convergen la historia, el arte y la comunidad.

Los casi 50 murales que hay en la ciudad se encuentran en los laterales de los edificios de la zona alta, y se puede conseguir un mapa en el Centro de Bienvenida para hacer un recorrido a pie por todos ellos.

Cada uno de los murales representa un momento diferente de la historia, por lo que podrá aprender más sobre esta pequeña ciudad mientras la recorre.

Otro punto destacado de esta ciudad es la visita al antiguo depósito del ferrocarril de la línea costera atlántica de Lake Placid, ahora conocido como el Museo del Depósito de la Sociedad Histórica. Esta atracción está incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

Otros atractivos de la zona son los 27 lagos de agua dulce y el ecosistema circundante, que antaño se utilizaba para los extensos campos de naranjos.

Otra atracción para los turistas es la famosa Fundación Toby el Payaso. Este Museo y Escuela de Payasos Americanos ofrece formación a los estudiantes en el arte de la payasada. También hay casi 700 piezas de la historia de los payasos entre estas paredes.

Planifique un viaje durante el verano para poder disfrutar del Festival Caladium, que también cuenta con un enorme espectáculo de coches y motos, además de concursos, toneladas de plantas y flores, y mucho más.

O bien, visite la feria anual Grape Stomp en Henscratch Farms Vineyard & Winery, y disfrute de catas de vino, visitas guiadas y recogida de uvas moscadinas.

Es fácil pasar un día entero explorando esta pequeña ciudad de Florida, pero también es más divertido si se convierte en una excursión de fin de semana.

Venga a aventurarse por la encantadora ciudad de Lake Placid y compruebe por qué esta zona es una joya oculta del Estado del Sol.

¿Ha visitado alguna vez Lake Placid, Florida? Comparte con nosotros tu experiencia en la sección de comentarios. O si buscas más información sobre esta pequeña ciudad, visita la página web de Lake Placid .

The post Uno de los pueblos más singulares de América, Lake Placid es perfecto para una excursión de un día en Florida appeared first on Sólo en tu Estado .