Definitivamente la oveja negra de los Royals es el príncipe Andrés. Desde joven ha tenido algunas historias escabrosas siempre aseverando que es adicto al sexo y a… ¡Las pelirrojas! Afectando nada más y nada menos que su estatus político como príncipe de Inglaterra.

MiamiDiario

Después que se divulgó por todo el planeta la fotografía del Príncipe Andrés con una de las víctimas del pedófilo Jeffrey Epstein. La Familia Real británica decidió apartarlo -cada vez más- de sus deberes.

Además, los Royals lo presionan para que atestigüe sobre su relación con Jeffrey Epstein. Éste último murió en agosto de 2019 en prisión. El millonario estadounidense se suicidó mientras esperaba su juicio por abusos sexuales y tráfico de menores.

Las mentiras del príncipe Andrés

Después de la muerte de Epstein empezaron a salir a la luz públicas las personas influyentes y poderosas que se relacionaron con él y visitaron sus mansiones llenas de chicas menores de edad.

La periodista Emily Maitlis le hizo una entrevista de 50 minutos al príncipe Andrés en noviembre de 2019 en la televisora británica BBC.

En la misma, Maitlis desnuda al príncipe Andrés de Inglaterra, y descubre las mentiras que ha dicho el príncipe Andrés sobre su relación con Epstein, reportó Infobae.

Las preguntas de la periodista dejó al descubierto y muy vulnerable a Andrés de Inglaterra. De hecho la Casa Real la catalogó como un “desastre catastrófico”.

Algunos expertos en la Corona aseguran que se debió a su intento de limpiar su imagen por su relación con el financista Jeffrey Epstein.

El príncipe negó en esa entrevista haber dormido en la casa de Jeffrey Epstein en Nueva York y haber mantenido relaciones con Virginia Roberts.

Una de las preguntas más candentes fue: ¿Por qué le pareció una buena idea alojarse en la casa del magnate cuando éste ya había sido condenado por delitos sexuales?

El royals británico no supo que responder…

El príncipe está acusado de abuso sexual

El príncipe Andrés está acusado de abuso sexual por parte de Virginia Giuffre (quien entonces tenía 17 años).

Giuffre afirmó que tuvo un encuentro con el príncipe menor de Inglaterra en marzo de 2001. La relación se dio en el departamento londinense de Ghislaine Maxwell, en Nueva York y en la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes.

Andrés negó todo estos hechos.

Durante su entrevistas con Maitlis, el hijo de la reina aseguró que el 10 de marzo de 2001 -uno de los días en que la joven asegura que tuvieron relaciones sexuales- él fue con su hija a una pizzería de la cadena británica Pizza Express en Woking, en el sureste de Inglaterra.

Cuando la periodista le preguntó por qué se acordaba de ese dato tan concreto, él respondió que es “inusual” para él ir a esa pizzería y que por eso recuerda la fecha con exactitud.

DailyMail reveló con pruebas que el príncipe mintió

Sin embargo la reciente investigación del DailyMail reveló que Andrés mintió a la periodista.

“Nuestras devastadoras revelaciones siguen a una investigación que nos ha llevado a obtener testimonios de nuevos testigos. También analizamos documentos sensibles, así como conocer el contenido de diarios y entrevistar a fuentes de alto nivel. Nuestras consultas nos han llevado desde Londres a Nueva York, Boston, Florida, las Islas Vírgenes de EE.UU, Sudáfrica y Australia”, aseguró el tabloide británico.

El DailyMail está seguro que tanto el duque como un guardaespaldas de Scotland Yard pasaron una noche en la casa de Epstein. Fue durante este viaje de tres días a los Estados Unidos habría abusado de Giuffre.

Las fuentes confirmaron además que pasó la noche de su visita previa a la Pascua de 2001 “para ahorrar dinero a los contribuyentes”. Pero los informantes enfatizaron que ni Epstein, la socialité británica Ghislaine Maxwell ni la señorita Giuffre estaban en la propiedad en ese momento, destacó Infobae.

Un itinerario oficial muestra que el duque pasó la primera noche de su viaje a Estados Unidos en la residencia del cónsul general británico en Nueva York, luego voló a Boston durante 24 horas, antes de regresar a Nueva York donde durmió “en una dirección privada”. Esa dirección era la casa de Epstein cerca de Central Park.

El Duque tuvo unas horas de tiempo “privado” (desde 14.30 a 5.30)durante esa gira oficial, y no ha podido explicar dónde ni qué estaba haciendo durante ese lapso, pero la señorita Roberts y otra ‘masajista’ de Epstein han dicho que lo conocieron en la ciudad.

Los tres días del príncipe Andrés en Boston y Nueva York

El sábado, el medio pone en duda la ‘coartada’ del príncipe de que estaba en Pizza Express en Woking, Surrey, el día en que supuestamente se acostó con su víctima. Según un diario familiar, el duque había reservado una manicura en casa la tarde en que dice que dejó a la princesa Beatriz en la fiesta y que ni ella ni los anfitriones de la fiesta pueden recordar si asistió.

Otro punto que hace caer su coartada es la foto donde aparece con Virginia Giuffre, el príncipe Andrés aseguró que efectivamente es él, pero que no recuerda “absolutamente nada” sobre cuándo tomaron esa imagen.

No es la única contradicción comprobada.

Cuando Maitlis le preguntó en Newsnight sobre la cuenta de Spitting Image de Miss Sjoberg, el príncipe pareció admitir que podría haber visitado la propiedad.

“Probablemente lo hice porque por lo que estaba haciendo me estaba quedando con el cónsul general que está más abajo en la calle de la Quinta, así que no lo estaba, no me estaba quedando allí. Puede que lo haya visitado, pero definitivamente no lo hice, definitivamente, definitivamente no, no, sin actividad”, aseguró el hijo de la reina Isabel II.

Lo que reveló el Daily Mail

Para esta gira Andrés viajaba en su calidad de presidente de los fideicomisarios de Outward Bound Trust (OBT). Documentos oficiales confidenciales vistos por el DailyMail demuestran cómo se microgestionó la visita.

El vuelo de British Airways salió media hora más tarde. Andrew estaría acompañado por tres personas, dos de los cuales eran oficiales del ejército. El de mayor rango era el general de división Sir Michael Hobbs, director del Outward Bound Trust.

Según la publicación británica, Andrés sí pasó tres días en Estados Unidos. Al reconstruir ese viaje a través de “cartas oficiales, itinerarios y vuelos” observaron lo que realmente pasó.

El primero de esos días durmió en el consulado británico en Nueva York, el segundo viajó a Boston y el tercero volvió a la ciudad y se alojó en “una dirección privada”, que resultó ser la casa de Epstein, relató El País.

También se reservó tres horas de su tiempo en ese viaje para él, aunque no ha explicado para qué.

Ni sus dos guardaespaldas de Scotland Yard ni su ayudante tienen coartada para el príncipe.

De hecho, uno de los agentes ha afirmado que el tercer día, tras salir de Nueva York, Andrés, Epstein y Virginia Roberts Giuffre se fueron de la ciudad a la isla privada que Epstein tenía en el Caribe.

Chicas en el jet de Epstein

Según el diario de vuelo de David Rodgers, el vuelo 1488 había despegado del aeropuerto internacional de Palm Beach. Rodgers fue el piloto principal de Epstein y pertenecía al magnate.

Su cuaderno de bitácora, sobre el que se ha interrogado a Rodgers bajo juramento, sugiere que los pasajeros incluían a Epstein, Virginia Roberts, una adolescente llamada Banu y una joven llamada ‘Joann’.

Esta última parecería ser Johanna Sjoberg, entonces de 21 años, que mientras estaba en la Universidad en Florida supuestamente había sido reclutada por Maxwell para trabajar como “masajista” para Epstein.

El libro de registro muestra que el avión aterrizó en Atlantic City, Nueva Jersey, y luego al aeropuerto de Teterboro, también en Nueva Jersey. Teterboro es un centro privilegiado del área de Nueva York para el tráfico de aviones privados, y está a menos de 15 millas por carretera desde la mansión Epstein.

Por este motivo, Andrés de Inglaterra fue obligado a alejarse de la vida pública. Además, no quiere viaja porque, “puede convertirse rápidamente en acusado y quedar detenido en Nueva York”, afirman los expertos.

Adicionalmente, perdió ser el próximo Representante Especial del Reino Unido para Comercio Internacional e Inversiones.

Definitivamente esta historia continúa…

