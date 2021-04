La estrella de Juno, Elliot Page, dice que someterse a una cirugía superior para extirpar sus senos ‘cambió su vida’ y decidió compartir su experiencia para que otros sepan cómo la cirugía de afirmación de género ‘salva vidas’ es para las personas trans.

Page, de 34 años, se sentó con Oprah para una nueva entrevista para Apple TV y en un nuevo clip obtenido por People, reflexionó sobre su decisión de revelar su cirugía principal en una historia de portada de la revista Time el mes pasado.

“Quería hablar de ello por un par de razones. Quería compartir con la gente cuánto ha cambiado mi vida. Y quiero que la gente sepa que no solo me ha cambiado la vida, creo que me ha salvado la vida y es el caso de tanta gente ”, dijo.

Page también criticó a los legisladores que están difundiendo ‘mentiras’ sobre la atención médica para los jóvenes trans, diciendo que las leyes que restringen su acceso a la atención médica y les prohíben practicar deportes significan que ‘los niños morirán’.

En una entrevista de marzo con TIME, la primera después de que se declaró transgénero y no binario en diciembre, Page reveló que recientemente se había sometido a una cirugía superior, una mastectomía subcutánea durante la cual se extirpan los senos y el tejido mamario para crear un cofre más masculino.

El actor dijo que los resultados del procedimiento “transformaron completamente su vida” y lo ayudaron a sentirse como él mismo por primera vez desde que soportó el “infierno total” de la pubertad al principio de su vida.

Hablando con Oprah en un clip compartido por E! News, Page agregó que ver cómo luce su cuerpo después de la cirugía ha sido una de las cosas que más le ha traído ‘alegría’.

‘Salir de la ducha y la toalla está alrededor de tu cintura y te estás mirando en el espejo y estás como,’ Ahí estoy ”, dijo, ahogándose. Y no estoy teniendo el momento en el que me asuste el pánico. No estoy teniendo todos estos pequeños momentos que solía ser, solo estoy en una camiseta. Es poder tocar mi pecho ‘.

También hizo hincapié en la necesidad de demostrar a los demás lo importante que puede ser esta cirugía, en particular ‘porque hay un ataque a la atención médica trans en este momento, cuando ya hay tanta falta de acceso o personas trans que ni siquiera quieren ir al médico.

Page también dirigió una mirada crítica hacia los legisladores de los EEUU Que han presentado proyectos de ley que prohibirían y criminalizarían la atención que afirma el género, como la terapia hormonal y los bloqueadores de la pubertad, para los jóvenes trans.

“Lo que están escuchando de ciertos legisladores es realmente completo y absoluto, son mentiras”, dijo. ‘En términos de lo que están diciendo sobre el cuidado de la salud. Y la realidad de la atención médica es que está respaldada por instituciones médicas y salva vidas.

Fuente: Dailymail