Existen muchos mercados de pescado fresco en Miami, pero no muchos realmente buenos. Aquí están mis selecciones de los mejores mercados de pescado fresco de Miami, cómo elegir el pescado más fresco y una gran receta nueva que ya he preparado varias veces. Para acompañar su pescado fresco, prefiera vegetales recomienda en su artículo, Karen Escalera.

He comprado pescado fresco en todas partes, desde mercados de mariscos en Miami hasta tiendas de alta comida en la ciudad. Si eres un cliente habitual y conoces a alguien detrás del mostrador que te dirá qué es lo más fresco (en lugar de decir que todo está fresco), eso ayuda.

El puerto deportivo de Key Biscayne, donde llegan los barcos a última hora de la tarde, es confiablemente bueno, pero solo están allí a última hora de la tarde, por lo que debe planificar su día en torno a él. También me acabo de enterar de que en Haulover Marina en Sunny Isles, los barcos llegan entre las 12 y la 1 p.m. y 5 y 6 p.m. y también es un buen lugar para comprar pescado fresco. Entre Fresh Market y Whole Foods, prefiero este último. No creo que Fresh Market tenga suficiente volumen de ventas, por lo que a veces el pescado no es demasiado fresco. Además, tienen menos pescado entero que se puede filetear, la mejor manera de hacerlo. Fresh Florida Fisheries, 2238 SW 57th Street, hace un buen trabajo para un mercado de pescado de Miami con pescado entero y filetes, por lo que si vive en South Miami, es una buena opción. Una “ventaja” es que cocinarán cualquier pescado que compres: asar, freír, hornear, convertirlo en tacos, entiendes la idea. Para cocinarlo, hay un cargo adicional de $ 4 por libra para filetes o $ 6 por libra para pescado entero.



Mi voto por el mejor mercado de pescado de Miami es para Casablanca Fish Market en 404 NW North River Drive, que tiene sus propios barcos. Suele estar bastante concurrido y con pescadores serios que compran mucho. Una advertencia: tienes que saber lo que estás buscando. Como dice mi amigo el experto en pescado fresco cuyo padre tenía barcos de pesca y su idea de diversión es ir a un mercado de pescado, necesitas comprar un pescado entero y que lo fileten con la piel.

Busque un pez que sea firme, con los ojos salidos, en lugar de empotrados. La piel debe brillar y no debe oler a pescado. Tienen una gran selección de pescados enteros, así como filetes y bistecs. Mis favoritos son los pargos (rojo, carril, cerdo y mi opción habitual, cola amarilla) tanto por su frescura como por su precio (la semana pasada la cola amarilla costaba $ 6.99 la libra). Y tienen el “placer de la multitud” que se encuentra en todos los mejores restaurantes: Branzino. El pescado puede costar la mitad del precio de Whole Foods. En el departamento de mariscos no he comprado mucho allí, así que no puedo opinar al respecto. Y mientras esperas, muestran videos de cocina de su restaurante. Inteligente.

Un hallazgo reciente es el Plaza Seafood Market en Allapattah. Aquí no hay nada de lujos, pero hay una amplia variedad de pescados enteros muy frescos, mariscos que incluyen varios tipos de camarones, cangrejos y caracoles y los precios son económicos. Además, encuentre un restaurante al aire libre donde la especialidad es pescado frito y sopa de pescado. Los clientes recogen y recogen el pescado que desean, lo ponen en una bolsa de plástico y lo llevan a pesar y pagar. Luego, si quieres que lo limpien, caminas alrededor del edificio donde te encuentras con un cartel, pescado limpio para recibir propinas.

Y aquí está es una receta de pescado del libro de cocina del New York Times de la sección At Home del Times. Son deliciosas, fáciles de hacer. Esta receta es de pescado a la plancha con salsa verde. También puedes usar la salsa para pollo como condimento.