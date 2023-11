¿La luz azul de los dispositivos causa manchas y arrugas en la piel?

Desde que los teléfonos celulares y las computadoras invadieron nuestras vidas, muchos han sido los efectos provocados. Uno de esos tantos ha comenzado a estudiarse desde hace pocos años, pues evidencia científica como tal no abunda sobre el tema. Se trata de las consecuencias de la luz azul, que proviene de las pantallas de estos dispositivos, en la piel.

Quizá si estás leyendo estas líneas es porque comenzaste a notar unas manchas en tu rostro o hayas escuchado sobre su influencia en el envejecimiento. Posiblemente, haya sido el mismo dermatólogo el que te advirtió de esta terrible noticia y quieres corroborar qué tan cierto y tan científico es su diagnóstico.

Pues bien, comenzamos por explicarte qué es la luz azul, para que puedas entender qué tan grave es. Ella es una de las fuentes artificiales de la radiación UV; sí, la misma que de forma natural obtenemos del sol. Aunque no ocasiona los mismos daños que los rayos ultravioletas del sol en la piel, sí es visible y maneja unas longitudes de onda entre 450 y 495 nanómetros.

Esto significa que a mayor longitud de onda, mayores son las posibilidades de causar estragos en la piel, como por ejemplo, la hiperpigmentación y el enrojecimiento, explicó el dermatólogo y experto en cuidado solar, David Kim, al diario Huffpost.

“La luz azul genera especies reactivas de oxígeno (un tipo de radical libre) que provoca oxidación y envejecimiento prematuro, líneas finas, arrugas y pigmentación desigual”, agregó el dermatólogo certificado, Hamdan Abdullah Hamed al mismo medio.

Este tipo de emisión electromagnética no solo está en los teléfonos móviles y las computadoras. También la hayamos en las camas solares y en las luces de vapor de mercurio (se usa en estadios y gimnasios escolares). De igual forma, existe en todo tipo de lámparas fluorescentes e incandescentes y láseres, explican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

¿Cómo nos protegemos de la luz azul?

Es importante acotar que no todas las pieles son vulnerables a la luz azul. Las que están más vulnerables a sufrir manchas o envejecimiento prematuro son: las personas de tono de piel medio a oscuro, las que están expuestas durante muchas horas a las pantallas o luces artificiales y las que trabajan en cámaras solares.

En estos casos, lo primero que se recomendaría sería el uso de protector solar. No obstante, el doctor Hamed asegura que muchos de estos productos no están hechos para proteger de la luz azul de forma específica, por lo que no serían tan efectivos.

Afortunadamente, existen otras opciones:

– Antioxidantes en crema o sérum, tales como vitamina C y E.

– Niaminacida o vitamina B3, pues ayuda a eliminar las manchas y las arrugas y también las previene.

– Licoalcona A, que se extrae del regaliz.

– Óxidos de hierro y mucho más efectivo si se combina con zinc y dióxido de titanio.