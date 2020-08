La primera dama Melania Trump inauguró el sábado la recién renovada Rosaleda de la Casa Blanca, un espacio icónico que usará como telón de fondo para su próximo discurso en la Convención Nacional Republicana, según difundió winknews

Vale recordar que La Rosaleda ha estado en construcción desde finales del mes pasado, cuando la primera dama anunció que estaba encabezando una revisión del espacio para incluir actualizaciones de los elementos tecnológicos del espacio, así como el rediseño de las plantaciones y la colocación de nuevas pasarelas de piedra caliza. Desde que comenzó la construcción, el jardín -utilizado con mayor frecuencia en la era covid-19 para celebrar conferencias de prensa, ya que permite al personal de la Casa Blanca, a los periodistas y a los invitados distanciarse socialmente con mayor seguridad- ha estado fuera de la vista del personal y de los miembros de la prensa.

Un dato a considerar es que CNN informó previamente que el espacio estaba en una lista de lugares para el discurso de la primera dama en la convención. La convención de los republicanos comenzará la próxima semana, y el presidente Donald Trump dará su discurso desde el jardín sur de la Casa Blanca.

Excited to honor history & celebrate the future in our beautiful @WhiteHouse Rose Garden this evening. Thank you to all who helped renew this iconic & truly gorgeous space. pic.twitter.com/ggiqLkdGbw

— Melania Trump (@FLOTUS) August 22, 2020