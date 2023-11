Los Miami Dolphins dominan a los New York Jets en el Black Friday de la NFL

En un espectacular partido que marcó el Black Friday de la NFL, los Miami Dolphins demostraron su superioridad al vencer contundentemente a los New York Jets con un marcador de 34-13, en el encuentro de este 24 de noviembre, correspondiente a la semana 12 de la temporada 2023.

Esta victoria no solo consolida la posición de los Dolphins en la cima del Este de la Conferencia Americana, con un récord de 8-3. También destaca el despliegue impresionante de su ofensiva y defensiva.

El jugador estrella Raheem Mostert brilló en el campo, acumulando un total de 94 yardas y anotando dos touchdowns clave para los Dolphins. Tyreek Hill también dejó su huella con una destacada actuación aérea, sumando 102 yardas y contribuyendo con un touchdown esencial en la victoria de su equipo.

Por otro lado, los Jets, sumando su cuarta derrota consecutiva, enfrentan desafíos significativos. Especialmente, deben corregir la inestabilidad en la posición de quarterback, tras la relegación de Zach Wilson.

La ofensiva de los Jets, liderada por Tim Boyle después de la controvertida decisión de apartar a Wilson, se vio superada por la feroz defensa de los Dolphins. Boyle luchó con dos intercepciones y cinco capturas, mientras que los Dolphins capitalizaron en los errores de sus oponentes, tomando una ventaja de 10 puntos desde los primeros compases del juego.

El primer tiempo cerró con emoción y sorpresas, con intercambios de balón que mantuvieron la tensión en el campo. La segunda mitad no fue menos emocionante, con los Dolphins consolidando su dominio y ampliando la brecha en el marcador.

Sin embargo, el partido también estuvo marcado por momentos de tensión, con una riña entre Michael Clemons de los Jets y Austin Jackson de los Dolphins, que resultó en la expulsión de ambos jugadores. Además, el linebacker Jaelan Phillips de los Dolphins abandonó el juego debido a una lesión en la pierna izquierda.

Dolphins OT Austin Jackson and Jets DE Michael Clemons were both ejected ❌

