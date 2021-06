La Major League Baseball (MLB), en su afán por dar su granito arena, en la lucha contra el Covid-19 anunció este fin de semana la implementación del programa “Vacúnate en el Plato” (Get vaccinated on the plate, en inglés).

El programa consiste en realizar al menos una jornada de vacunación, en los 30 parques que conforman el Big Show.

Además, como incentivo la MLB ha anunciado que le dará entradas, a todos aquellos fanáticos que reciban sus dosis dentro de los parques.

Debido a que el panorama a mejorado y más personas han sido vacunada, el comisionado de la Major League Baseball (MLB), Rob Manfred, ha anunciado que se aumentará la capacidad de aficionados en los parques.

La medida se hará de manera progresiva y en las siguientes fechas, según lo anunciado por los equipos.

Washington Nationals (11 de junio), Philadelphia Phillies (12 de junio), St. Louis (14 de junio), Milwaukee Brewers (25 de junio) y Minnesota Twins (5 de julio).), Cincinnati Reds, habían cambiado su política sobre el ingreso de fanáticos.

Además, expresaron que aquellas personas que hayan recibido sus dos dosis, podrían ingresar a los parques sin tapabocas.

“Major League Baseball wants to play a role in expanding widespread adoption of the vaccines which have proven to be safe and effective,” MLB’s medical director said. https://t.co/lnlKcfhGCj

— Bellingham Herald (@BhamHerald) June 6, 2021