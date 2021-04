A veces el amor hacía otras personas es incompresible, y ese fue el caso de una mujer en Kentucky quien contrajo nupcias con alguien poco inusual.

Erica Lane se divorció de su esposo, para casarse con su suegro Jeff Quiggle, quien es 29 años mayor que ella.

Lane, una mujer que se casó a los 19 años con el hermano de su mejor amiga llamado Justin Towell; ellos tuvieron un hijo, pero con el tiempo la relación fracasó.

Pero la mujer decidió rehacer su vida, con el padrastro de su pareja, Jeff Quiggle.

