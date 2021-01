Este lunes Lisa M. Montgomery le ganó una a la justicia norteamericana, tras el fallo de un tribunal que impidió ser ejecutada.

Montgomery es acusada de asesinar a una mujer embarazada de nombre Bobbie Jo Stinnet, hecho ocurrido en el 2004. Además secuestro el feto de la occisa, para reclamarlo como suyo.

El hecho ocurrió en la ciudad de Skidmore, Missouri y conmocionó a toda la población por la magnitud del hecho.

A federal judge has issued a stay of execution for Lisa Montgomery, who was set to be executed by the federal government today. Reporter @iarnsdorf says the Trump administration knows that "time is running out" to carry out more executions before Jan. 20. pic.twitter.com/GXXF5P4dgp

— Democracy Now! (@democracynow) January 12, 2021