Netflix quiere darle la oportunidad a nuevos directores y uno de ellos es nada más y nada menos que la Duquesa de Sussex, Meghan Markle.

La historia llevará por nombre, Pearl y se centrará en una niña de 12 años que se inspira en una variedad de mujeres famosas de la historia, presumiblemente las buenas, y no solo, como Lucrez ia Borgia, o Lizzie Borden, o cualquiera de las novias de Drácula.

Además de Markle, la serie está siendo producida por un grupo de personas con una amplia experiencia en animación de distintas partes del mundo.

Entre los productores está la escuela de animación cinematográfica moderna Juliet / Sherlock Gnomes . (Mirándote a ti, David Furnish y Carolyn Soper.) Amanda Rynda, una veterinaria de animación cuyos proyectos más recientes fueron DC Super Hero Girlsy su paso como directora creativa en The Loud House , será la productora ejecutiva del programa.

