El árbitro de la NHL Tim Peel fue suspendido de la competición después de ser sorprendido ayer durante el juego Red Wings 0 x 2 Predators, cuando admitía a otras de sus compañeras que estaba buscando marcar un penalti contra los visitantes durante el partido.

La acción se produjo después de que los comentarios de Peel se transmitieran involuntariamente a través de un micrófono caliente en el segundo período del juego.

El audio de la transmisión capturó al árbitro veterano hablando en privado con su compañera en el hielo, Kelly Sutherland, diciendo: “No fue mucho, pero quería obtener una penalización de ******* contra Nashville temprano”.

Ante esto la NHL emitió un comunicado anunciando la suspensión del referee.

“Nada es más importante que garantizar la integridad de nuestro juego”, dijo Campbell. “La conducta de Tim Peel está en directa contradicción con la adhesión a ese principio fundamental que exigimos a nuestros oficiales y que nuestros fanáticos, jugadores, entrenadores y todos aquellos asociados con nuestro juego esperan y merecen. No hay justificación para sus comentarios, sin importar el contexto o su intención, y la Liga Nacional de Hockey tomará todas y cada una de las medidas necesarias para proteger la integridad de nuestro juego”, dijo el vicepresidente de la Liga Colin Campbell.

Referee Tim Peel no longer will be working NHL games now or in the future. https://t.co/mrnDc61W5P pic.twitter.com/tKsg2SwGh8

— NHL Public Relations (@PR_NHL) March 24, 2021