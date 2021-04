La modelo y socialité, Khloe Kardashian, publicó un carrusel de fotografías de lo que fue el cumpleaños número tres de su pequeña hija True Thompson, fruto de su relación con la estrella del baloncesto Tristan Thompson, y a quién llamó en el post “mi dulce verdad”.

Las instantáneas fueron publicadas con un emotivo mensaje en el que afirma que no estaba lista para que su “Baby True” cumpliera otro año más, además de comentar que la pequeña la corrige cada vez que la llama así, dado que, a su juicio, ella ya no es una “bebé”.

“Y así … tienes TRES Feliz cumpleaños mi dulce verdad !!!! No estoy lista para que tengas 3 años. Casi lloro cada vez que te llamo “Baby True” y me corriges. Dices con la voz más dulce: “¡No soy un bebé!” ¡Soy una niña grande! ” No estoy lista para que seas una niña grande, pero debes saber que no importa la edad que tengas, siempre serás mi Baby True”, dice la empresaria al comienzo del texto.