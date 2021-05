Tras la salida de la Casa Blanca al culminar el periodo presidencial, el matrimonio de Melania y Donald Trump ha quedado en vilo, incluso algunos especialistas han indicado, que desde que se mudaron a Florida, el divorcio está a las puertas.

Pero la separación de los Trump no sería tan fácil, como parece ya que ambos firmaron unas clausulas prenupciales antes de unirse en el 2005.

Hijo de Trump con Melania tendría partes de los bienes

Según revelaron fuentes allegada a la pareja, Barron hijo de la pareja podría ser el heredero de algunas propiedades, que tiene Trump, cosa que no sucedió con los otros hijos de Donald Trump que tuvo con Ivana y María Maples.

Trump pagó 650.000 dólares para que Ivana cuidara a sus tres hijos con ella: Donald Jr., Ivanka y Eric.

Aceptó darle a su segunda esposa, Marla Maples, apenas US $ 100.000 en pagos de manutención infantil para Tiffany hasta que cumpliera los 21 años.

La reportera del Washington Post, Mary Jordan, escribió en su libro, The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump, que la primera dama retrasó mudarse a la Casa Blanca con Barron en 2017 para poder renegociar su acuerdo prenupcial, firmado 12 años antes de que Trump se convirtiera en el líder estadounidense y fuera un magnate inmobiliario que se dirigía al estrellato de la realidad.

Esto con el objetivo que si hubiese una separación durante su mandato, todo quedara arreglado.

Propiedades que ha adquirido tercera esposa del magnate en el matrimonio

Melania ha estado casada con Trump por más tiempo (16 años), por lo que se podría esperar que lo haya utilizado para su beneficio en las negociaciones de propiedad.

Ella personalmente en la actualidad propietaria de un piso en Trump Tower que está separado del ático de la familia, pero con sus padres nacidos en Eslovenia que ahora viven en los EE. UU., Tal vez prefiera tomar el dinero en efectivo como Maples y comprar un lugar más espacioso.

Sin embargo, como revelan los periodistas, Melania estaría amordazada para no revelar los detalles de la relación y los secretos que haya.

Tocará esperar que sucede y cual será el desenlace de esta historia, que tiene muchos elementos.